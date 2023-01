Vendió su vida en un sitio de subastas, pero se llevó una gran decepción por la cifra que recibió

escuchar

Ian Usher es un viajero, escritor y conferencista de origen británico que tiene una historia de vida más que particular. Y es que, de forma pensada por muy pocas personas, decidió poner en venta su vida, literalmente, luego de una difícil situación a nivel personal. Sin embargo, casi sorpresivamente, todo resultó en una historia digna de contar.

La oferta que lo decepcionó

Corría el año 2008 y era cuestión de tiempo para que Usher, radicado en Perth, Australia, se divorciara de su esposa. Las cosas no iban de la mejor manera y, para él, su vida de casado no era feliz.

Ian Usher decidió vender todas sus pertenencias para dejar su antigua vida atrás (Captura Twitter)

Cuando por fin concretó su separación, Usher decidió, de forma casi desesperada, poner ‘su vida en venta’ a través de eBay. “Todo lo que tengo, los muebles de la casa, tienen recuerdos adjuntos. Es hora de deshacerse de lo viejo y entrar con lo nuevo”, mencionó a la agencia BBC en el 2008.

La venta consistió en todas sus pertenencias: casa, muebles, carro, moto, bicicleta, equipo de paracaidismo y moto acuática. Asimismo, puso en venta una presentación para conocer a sus amigos y un periodo de prueba en su trabajo como dependiente de una tienda de alfombras.

“El día que todo esté vendido y liquidado, tendré la intención de salir por la puerta principal con mi billetera en un bolsillo y mi pasaporte en el otro, nada más”, agregó Usher. Estimaba tener ganancias cercanas a 500 mil dólares australianos.

El hombre pudo recorrer el mundo (Foto Facebook Ian Usher)

Joy Jones, su antiguo jefe en la tienda de alfombras, mencionó al mismo medio que apoyó la decisión de Usher de vender sus pertenencias y su estilo de vida, ya que era consciente del duro proceso de desapego que atravesó luego de divorciarse: “Cuando se le ocurrió esta idea, porque lo habíamos visto pasar por una ruptura de matrimonio, dolor y fracasos, pensé que era realmente emocionante. Pensamos, ¿por qué no darle una oportunidad?”.

También agregó que, ante esto, su compañía ofreció una prueba de dos semanas, extensibles a tres meses, para luego ser permanente según el rendimiento de la persona que cerró el trato. Los amigos de Usher también estuvieron dispuestos a ser presentados al mejor postor, lo que le permitió presentar su oferta como un estilo de vida completo.

El momento de la compra

Luego de siete días, finalmente una persona decidió comprar la vida de Usher; no obstante, el precio que ofreció estuvo por debajo de lo pedido. Un usuario de eBay llamado ‘mslmcc’ ofertó por cerca de 400 mil dólares australianos. Según la misma plataforma de subastas, el comprador también residía en Australia.

“Estoy un poco decepcionado, pero todavía estoy emocionado. Todavía es suficiente para seguir adelante y hacer lo que dije que iba a hacer, que es pasar a la siguiente parte de mi vida, declaró Usher a la agencia AFP. “Se trataba tanto de seguir adelante como de venderlo por todo lo que pudiera”, indicó.

Ya con dinero, pero sin pertenencias, el británico planeó comenzar una nueva vida, y esto lo haría viajando alrededor del mundo teniendo su pasaporte y una lista con 100 metas por cumplir en un plazo de 100 semanas como única compañía.

El nuevo Ian Usher

Ya con un mundo lleno de opciones con las cuales vivir, Usher cumplió, casi en su totalidad, el centenar de metas por que él mismo se fijó. Corrió con toros, nadó con tiburones, aprendió a volar aviones, conoció el amor y adquirió una isla privada en el Caribe.

“Creo que algunos de los más destacados fueron nadar con una madre ballena jorobada y su cría en Japón y andar en moto por el Muro de la Muerte. Mi semana en Pamplona, España, fue fantástica y también aterradora, corriendo con los toros ahí”, mencionó Usher al medio australiano WA Today.

Ian Usher vivió grandes experiencias tras su decisión (Foto Facebook Ian Usher)

No obstante, el altruismo también llamó la atención de Usher: no dudó en donar miles de dólares en caridad, además de establecer una red de apoyo para aquellas personas que lidian con crisis matrimoniales y no saben cómo dar un paso hacia adelante, tal cual como le tocó en el año 2008.

También logró encontrar el amor: una mujer canadiense llamada Moe. Pese a que no era uno de sus objetivos a cumplir, remarcó al mismo medio que se encuentra feliz a su lado: “No nos vimos durante otros 15 meses, pero nos mantuvimos en contacto. Cuando nos encontramos de nuevo en Florida, pasamos una semana juntos en Jamaica, luego otra semana más en Costa Rica, se desarrolló el romance”.

Todas estas experiencias lo motivaron a escribir un libro llamado Una vida vendida, en el cual narra todas sus experiencias antes y después de haber vendido su vida. La historia de Usher llegó a los oídos de Disney, compañía que adquirió los derechos de su libro para hacer una producción.

Haciendo una retrospectiva a su vida, Usher aseguró que no se arrepiente de absolutamente nada de lo que hizo y logró: “Fue la aventura más increíble, exactamente lo que buscaba. Aprendí que soy mucho más feliz y más realizado cuando comparto la aventura de la vida con un compañero, y que soy muy resistente e ingenioso”, agregó.

Finalmente, también admitió que se sintió abrumado por la cantidad de personas que estaban interesadas en saber sobre su estilo de vida: “Siempre me sorprende cuando la gente conoce la historia del vendedor de vidas de eBay. (Le dicen) ‘¿Ese fuiste tú?’ La mayoría de la gente está muy interesada”, finalizó.

EL TIEMPO (GDA)