Viajar el día después de mañana

Cómo se reconfigura la industria del turismo para el futuro próximo. Cerca, en auto propio, que permita trabajar, sustentable e inolvidable, seguro y consciente

Flavia Tomaello
26 de diciembre de 2020

En el ADN de Adán había nomadismo. Aquello de no ser dueño de una parcela, sino de verse propietario del horizonte y creer que el desplazamiento diario lo llevaba a una escena nueva donde la ventana mostraba un paisaje renovado cada mañana.

Hans Christian Andersen decía que "viajar es vivir". Así pensaron también los más de 1400 millones de personas que se movilizaron en 2019, según cifras de Organización Mundial del Turismo (UNTWO), un 6% de crecimiento anual promedio en la última década, y un 2% del PBI mundial. Según datos del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WWTC), el 10,4% de las transacciones internacionales tiene que ver con la industria de viajes, que absorbe 319 millones de empleos.

En medio de todo esto, un virus de entre 0,02 y 0,75 micras (una milésima parte de un milímetro) hizo que una de las industrias más exitosas del siglo se convirtiera en polvo de estrellas.

Una encuesta realizada en 28 países por Booking.com, uno de los grandes players del e-commerce en viajes, reveló que los argentinos se encuentran en el sexto puesto entre los habitantes del mundo que más deseos de volver a viajar (detrás Croacia, Hong Kong, Israel, México y Rusia). Con esta ansiedad, usuarios e industria viven una zozobra inesperada. Para Maximiliano Brodquen, managing director de Vik Retreats, el año pasado había sido "el más exitoso". Fue un tiempo de ofertas, se expandieron las líneas low cost, plataformas como Airbnb sumaban millones de hospedajes para todos. La facturación también se expresaba con optimismo para Ignacio Durán Caffarena, director de ventas y marketing de La Alhambra Palace Hotel, el albergue de lujo a pasos de La Alhambra en Granada: "El 2019 había sido el mejor en los 110 años de historia del hotel". Matías de Cristóbal, director general de Awasi Relais & Châteaux, con una serie de proyectos de experiencias y hoteles all inclusive en Sudamérica, asegura que su pronóstico 2020 "se perfilaba con supercontratación de viajeros internacionales". Coincide con los dichos de Gabriel Oliveri, director de marketing y ventas del Four Seasons Buenos Aires: "Incluso habíamos liderado el mercado hotelero de lujo en los dos primeros meses de este año".

No obstante lo que se esperaba, agencias de turismo, líneas aéreas, cadenas hoteleras y cámaras del sector deben diseñar un escenario nuevo. Más allá de la higiene como determinante primario, esto es lo que se viene.

Tendencia 1: te miro de lejos

La primera regla que se impone es la distancia que implicará circulación limitada en los atractivos típicos. Todos los grandes sitios del mundo tendrán acceso restringido en aforo y venta online. El director de Victoria & Albert Museum de Londres, Tristram Hunt, cuenta que dispuso un amplio espacio para el distanciamiento social. "La apertura progresiva durará hasta el próximo año". Ya han abierto la mitad de sus salas y las muestras han sido espaciadas. Algo similar ocurre en el Prado de Madrid. Javier Solana, Presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, se animó a anunciar la primera muestra temporaria. "Queremos seguir siendo referentes culturales incluso en momentos de dificultad".

Uno de los sitios más emblemáticos de Londres, el mismo donde Churchill definió entrar a la Segunda Guerra Mundial, el Ritz, debió cerrar por primera vez en su historia. Sal Gowili, gerente general, se mostraba alelado de "atravesar esta experiencia inaudita". Por ahora han abierto sus restaurantes y el mítico Palm Court, el sitio donde se sirve el té de la tarde más famoso del mundo. Para ello han reducido cantidad de mesas, han puesto turnos diarios y solo se accede con reserva.

Tendencia 2: el viaje ombligo

Booking.com reunió datos que involucraron a más de 20.000 personas de puntos distantes del planeta y que permiten entrever entre la neblina viajera del futuro. A pesar de las nuevas restricciones y la incertidumbre, el deseo innato por viajar no se apagó. El 74% de los viajeros expresó que esperaba con ansias volver a viajar, mientras que el 31% indicó que valora más hacerlo luego del confinamiento y que, en el futuro, ya no lo va a dar por sentado.

Las preferencias se las lleva la cercanía. "Un fenómeno que se intensificará -cuenta Maira Arrupe, socia de Vuelta al Campo, consultora en turismo rural-. Se tratará de explorar entornos naturales y próximos". Para los buscadores de exclusividad, Tania Popovic, directora de Madre Consulting & Representation, asegura que las "islas privadas con acceso en embarcaciones para navegar sin contacto" son tendencia.

El 42% de los argentinos planea viajar dentro del país. Además, Ivo Saona, director de marketing de la cadena peruana Intursa, sugiere que "se van a buscar experiencias vivenciales y en espacios abiertos, para compartir en familia". La tendencia mundial comienza a llamarse 200 K a la redonda: sitios accesibles, abiertos, cercanos, con mucho verde y poca gente. ¿Alguien podría imaginarse dormir en el zoo? En el de Londres ahora se puede. Siguiendo la tendencia de que los viajeros harán recorridos hormiga, crearon una zona de lodges con actitud cinco estrellas, pero que permiten pernoctar entre leones y elefantes, tener recorridos exclusivos y escuchar a la fauna rugir durante la noche.

Tendencia 3: con piloto propio

Aún en confinamiento, los viajes nunca salieron de la cabeza de los turistas. Fueron casi en una obsesión. El 98%, según Booking.com, buscó opciones para sus primeras vacaciones pos Covid-19 y el 36% se tentó con destinos para hacer una vez por semana.

El uso de transporte propio es otra de las claves (45%). La plataforma Virtuoso reveló que el 20% de las personas expresa preocupación por los viajes aéreos.

El viaje rutero soñado de los 70 vuelve a tomar fuerza en el formato motorhome. Mercado Libre informó un aumento de consultas sobre el alquiler de casas rodantes de un 23% respecto del mes pasado y de un 50% en función al año anterior.

La cuarentena incrementó los deseos de viajar: el 41% dijo que en el futuro planea hacer un viaje para compensar alguna ocasión que no pudo celebrar por tener que quedarse en casa. "La situación es un tema coyuntural -aventura Saona-. Va a tomar tiempo, pero las personas van a empezar a tomar su auto y a llegar a destinos alcanzables".

El turismo "burbuja" fomenta esta posibilidad: una serie de países cercanos que abren las fronteras entre sí para permitir que los habitantes de ellos puedan cruzarlas para recorrerse mutuamente. La experiencia se inició con Australia y Nueva Zelandia; más tarde se sumaron algunos países de Europa, como la República Checa, que abrió sus fronteras para sus vecinos de Croacia, Eslovaquia y Austria; al cruzar, los tests negativos son obligatorios sea cual sea el sentido en que se conduzca (de ida o de vuelta).

Tendencia 4: trabajar de viaje

Alineado al nuevo mundo aparece la reformulación laboral. El 48% de quienes respondieron la encuesta de Booking.com afirmó que elegirá sitios que les permitan trabajar a distancia, en tanto que el 65% prolongaría un viaje de trabajo para conocer el destino.

Barbados tiró las visas por la borda y habilitó la posibilidad de quedarse un año como turista home officer en lo que dio en llamar 12-month Barbados Welcome Stamp (sellado de bienvenida por 12 meses a Barbados).

Otro estudio de Booking.com afirma que lo más importante para la generación Z es conseguir un empleo que les permita viajar (72%) y conocer otras culturas (68%).

Accor, una de las cadenas hoteleras más masivas del mundo, ha basado gran parte de su readaptación "bajo el concepto room office, reacondicionando las habitaciones para ofrecer oficinas privadas", explicó Franck Pruvost, COO de Accor para Hispanoamérica. Baglioni, un grupo de hoteles de lujo, se prepara en la misma dirección: "Uno de los beneficios que vemos llegar es la de altos ejecutivos con libertad de localización de home office", indica Willian Pulvirenti, gerente regional de ventas para América Latina del grupo.

Tendencia 5: experiencias

La experiencia como término que venía imponiéndose en los viajes de alta gama, ahora se derrama a toda la industria. A su vez, la pandemia dejó otro hito cuyo emblema han sido los cardúmenes en los canales de Venecia: la sustentabilidad. Allí anidará otros de los lujos del futuro. "Este año nos ha demostrado la importancia de tomar decisiones sustentables -dice Javier Pollitzer, director de ventas SAP Concur para América Latina, concentrada en traslados corporativos-. Para ser más amigables con el medio ambiente se pueden usar aplicaciones como TripIT, que gestiona reservas y muestra las emisiones de carbono de los traslados aéreos, a la vez que brinda ideas sobre cómo reducir o compensar el impacto".

Con su mirada nórdica basada en la tendencia hygge, Ann Kristin Ytrevik, de 62°NORD (hoteles y aventura de alta gama), asegura que "el buen viaje será en el sitio donde te conozcas mejor a vos mismo y veas el mundo con nuevos ojos".

Tendencia 6: dormir acá a la vuelta

La transformación de los hoteles es radical. Desde adaptar las habitaciones a gimnasios privados hasta el delivery de sus restaurantes, como en el caso de los célebres Unique de San Pablo, Brasil, el secreto de la temporada para muchas empresas es captar al turista local.

Four Seasons Hotel New York Downtown vive aún la zozobra del epicentro de la gravedad en EE.UU. Michael Law, director de marketing, está seguro de que se elegirán hoteles pequeños "como el nuestro, en una de las zonas más tranquilas de la ciudad, como el Waterfront en el Bajo Manhattan, con el puerto marítimo y los barrios de Soho y Tribeca a pie y espacios al aire libre en toda la costa".

Shangri-La Hotel, At The Shard, el sitio que permite dormir mientras se ve a Londres como en un dron por la ventana, diseñó habitaciones temáticas, como Una noche en París o Safari Extravaganza. La Torre Eiffel, la selva o el mar invitan a los locales a irse de viaje dentro del propio hotel, lo mismo que la experiencia infantil Family Fun in the Clouds, pensada para viajes infantiles a los que se puede llegar de a pie.

Tendencia 7: la nueva ciencia ficción

Finlandia cuenta con perros para oler el Covid. Noruega tiene su app para seguir a los visitantes. A Berlín no le importó lanzar un aeropuerto casi totalmente digital en plena pandemia. Los rayos ultravioleta C (UV-C) dañan el ARN y el ADN del virus y se ha impuesto en la higiene de baños. El Aeropuerto Internacional de Pittsburgh lanzó robots que limpian con agua a presión. Hong Kong presentó la cápsula CleanTech, fotocatalizadora con aerosol desinfectante que inmuniza al pasajero en 40 segundos.

Shanghái tiene una app que autoriza a moverse en la ciudad. El servicio de mensajería WeChat y la plataforma de pago Alipay usan códigos QR a modo de semáforo de seguridad para cada sujeto. AvidBots utilizó los recursos 3D y el láser para lanzar robots de higiene.

Symptom Sense, un de Soter Technologie, similar al detector de metales, en una pasada mide la fiebre, el nivel de oxígeno en sangre, el ritmo cardíaco y respiratorio.

"Traducimos el concepto de nuevo futuro -dice Pulvirenti-, como una forma que permita hacer lo que hicimos antes, pero con nuevas precauciones y reglas. Una perspectiva diferente. Pero lo que está claro es que no se dejará de viajar".

