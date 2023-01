¿Viajera del tiempo? Las teorías detrás de la pintura de 1860 de una mujer “con un celular”

escuchar

Un viaje en el tiempo a través del arte... o esa es la percepción de una pintura de 1860 en la que, según teorías conspirativas, la tecnología “ya se apreciaba”. La famosa pintura llamada La Esperada, del pintor austriaco Ferdinand Georg Waldmüller, es una obra del siglo XIX que trajo un sinnúmero de preguntas, ya que muchos han asumido que aquello que una joven lleva entre sus manos es teléfono celular ¿Qué tan cierto es?

En el lienzo, la mujer camina por un sendero boscoso, mientras es esperada por un joven que está arrodillado con una flor para cortejarla. En el camino, ella solo tiene su mirada en un punto fijo hacia un objeto que sostiene con sus manos: ¿es un celular o algo de acuerdo con la época?

No es un mensaje abstracto, es algo más simple

La Esperada de Ferdinand Georg Waldmüller

Lejos de las conspiraciones, teorías, especulaciones y posibles creencias de un viaje al futuro, Motherboard Gerald Weinpolter, director ejecutivo de la agencia de arte austrian-paintings.at, asegura que se trata de un libro de oraciones que está acompañado por un rosario, el cual sí se logra ver con detalle en la pintura.

“La niña en esta pintura de Waldmüller no está jugando con su nuevo iPhone X, sino que se va a la iglesia con un pequeño libro de oraciones en sus manos”, explicaba, al New The York Post, Gerald Weinpolter. Por su parte, el aficionado al arte y oficial retirado del gobierno local de Glasgow, Escocia, Peter Russell, fue el primero en fijarse en dicho detalle, cuando vio la pintura en compañía de su esposa mientras visitaban el museo Neue Pinakothek, de Munich, Alemania.

Debido a esto, Russell se ha unido al debate del contexto de dicha pintura y actualmente cuenta con un blog en el que escribe sobre cultura y redacta poesía.

En uno de sus apartados escribió que habló con un colega sobre La Esperada y afirmó que “lo que más le sorprende es cuánto un cambio en la tecnología transforma la interpretación de la pintura y, de alguna manera, ha aprovechado todo su contexto”.

Y agregó: “No sería la primera vez que la esencia de un objeto inanimado en una representación artística de una época se transfigura a través de los filtros de nuestra hiperconectividad moderna”.

Hoy en día, el lienzo está expuesto junto a miles de pinturas de gran importancia y reconocidas de los siglos XVIII y XIX.

El pintor Ferdinand Georg Waldmüller

¿Por qué las personas vieron un celular?

“Alguien que viera la pintura en 1850 o 1860, pensaría de inmediato que es un himnario o una Biblia. Hoy en día, nadie pensaría eso, sino que es una adolescente consumida por su celular”, explica Russell.

Además, según recalca desde su punto de vista, la confusión ha podido darse porque las personas están reinterpretando su realidad en la pintura. De hecho, los espectadores los confunden porque están acostumbrados a la típica “escena de una adolescente absorta en las redes sociales de su teléfono inteligente”. Al percibir de lejos la imagen, cualquier persona pensaría que la protagonista del ilustre lienzo en realidad sí estaba chateando a través de su celular, pero cuando se hace un estudio detallado y no se despega la mirada de la obra, se puede ver que esta joven nunca “viajó en el tiempo”.

¿Otras coincidencias?

Esta confusión no es la primera que se presenta en una pintura antigua. Hace varios años, Tim Cook –jefe de la marca de tecnología estadounidense Apple– dijo en una conferencia que vio un celular en una pintura del siglo XVII en Ámsterdam, Países Bajos; sin embargo, nunca mencionó el nombre de la obra. No obstante, al tema le sacó comedia y afirmó que “siempre pensó que sabía cuándo se inventó el iPhone, pero ahora ya no estaba tan seguro”.

Otra de las obras, que también fue tema principal de debate sobre la tecnología en una época que aún ni se hablaba de las innovaciones, fue la de Settling, un mural realizado por Umberto Romano en 1930, el cual también fue analizado por Russell. De acuerdo con el aficionado, en las pinceladas se aprecia que uno de los personajes plasmados tenía un móvil en sus manos.

Lamentablemente, no pudo explicar realmente cuál era el objeto que prevalecía en dicho arte, ya que Romano falleció en 1980 y nunca tuvo la oportunidad de mencionar detalles sobre la pintura. ¿Conoce alguna otra similitud?

El Tiempo (Colombia)