Carlos atravesó cinco países con la esperanza de conseguir un trabajo en Chile Crédito: radionacional.co

8 de noviembre de 2020 • 16:39

Carlos Daniel Rodríguez Cueto tiene 21 años, es colombiano y los últimos 80 días se los pasó pedaleando en su bicicleta. Durante estos casi tres meses, recorrió 5240 kilómetros para poder conseguir un trabajo y atravesó cinco países.

El 18 de agosto pasado a las 3 de la madrugada, Carlos decidió iniciar esta travesía desde el departamento de Atlántico, Colombia, hasta Pozo Almonte en Chile, donde se encuentra desde el 6 de noviembre. Aún le quedan más 1100 kilómetros para llegar a su destino final, que es la ciudad de Vallenar. La mayor parte del viaje lo hizo arriba de su bicicleta, o como a él le gusta denominarla, su "caballito de acero".

"La idea de venirme a Chile en bicicleta nace porque un amigo que tengo acá me comentó que tenía una oportunidad de trabajo para mí y yo practico ciclismo desde hace unos ocho o nueve años", contó Carlos, que es tecnólogo en construcción, a diálogo con Radio Nacional de Colombia.

Por las noches duerme en una carpa Crédito: radionacional.co

Esta aventura le permitió conocer no solo su país, sino también gran parte de Sudamérica. Algo que es su sueño desde hace un tiempo. "Partí de Soledad (Atlántico) tomando la ruta de Bolívar, Sucre, Córdoba. Estuve en Medellín descansando tres días. Luego continué mi ruta hacia Pasto. De ahí ingresé a Ecuador. Tardé dos semanas en cruzar Ecuador, ingresé a Perú, no pude entrar a Chile y me desvié a Bolivia y de Bolivia a Chile", relató Rodríguez.

Su equipaje es liviano, dado que todo lo que carga es peso en el momento de pedalear en la ruta. Además de ropa, tiene una pequeña carpa, que la arma cada noche para poder dormir. La comida la consigue de los restaurants que hay a la vera de la ruta, donde realiza trabajos a cambio de alimento. "Llego a los restaurantes y ofrezco mis servicios. Hago aseo, lavo los platos y así me gano la comida", relató.

Sin embargo, no todo es "color de rosas". Algunas personas, por temor a contagiarse de coronavirus, lo discriminaron. "Llevo mascarilla, gel antibacterial, alcohol. Hay gente que me ha tratado mal, se aleja, se aparta", aseguró.

A pesar del cansancio que lleva encima, para Carlos todo valió la pena. "A raíz de esta aventura me doy cuenta de que nada en la vida es imposible. [Es importante] que uno tenga un propósito, una meta. Todo depende de la actitud personal. Ahora se me ha metido en la cabeza conocer toda Sudamérica en bici. Ese es mi nuevo propósito", completó.