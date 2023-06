Viajó a Italia, un desconocido la invitó a salir y todo terminó de la peor manera: “No sabía qué hacer”

escuchar

Dani Aiello, una joven oriunda de Buenos Aires, viajó a Italia para pasar sus vacaciones. Bajo un cambio de chip, en el que se propuso lanzarse a aquello que normalmente le genera miedo o vergüenza, la argentina aceptó salir con un italiano que le mandó un mensaje a través de Instagram. Pero la cita, que comenzó junto a unos tragos en un bar de Milán, terminó de la peor manera, que la protagonista no esperó: “No sabía qué hacer”.

Aiello, quien aparece en las redes sociales como @avecesdana, relató su experiencia a través de TikTok. En un primer video, que acumuló casi 600 mil reproducciones, la joven contó que estaba a punto de encontrarse con su cita y que los pocos datos que tenía sobre él era que era modelo e italiano, y que la pasaría a buscar a la salida del subte. “El tema de viajar sola es arriesgarse a estas cosas, ¿no?”, expresó.

Posteriormente, Dana compartió un segundo video, que superó las 100 mil visitas en TikTok, en el que detalló cómo transcurrió su encuentro con el desconocido. “Fui al subte, que para mí es raro porque estoy acostumbrada a que en Buenos Aires, si salgo con alguien, me pase a buscar en auto, pero la realidad es que acá se da así porque es re seguro”, comenzó la autora del clip, en referencia a una diferencia cultural que le llamó la atención.

En tanto, la influencer mostró el look que eligió para su noche especial: un conjunto de body negro y zapatos altos de color coral, con un taco fino. “Todo bien, tomamos algo. Yo me pedí una margarita, que es mi trago favorito. Charlamos, en inglés, porque él no hablaba español y mi italiano no es muy bueno. Y, después de tomar unos tragos, me preguntó si conocía China Town y fuimos a caminar. Quería conocer Milano de noche”, relató la joven, visiblemente emocionada.

Un desenlace inesperado

“Fueron como 10 cuadras. Llegó un punto en el que tenía los zapatos que me ardían, como si estuviera caminando en brasas”, relató Aiello. Y siguió: “Más adelante, llegó un punto en el que dije que me iba, porque me dolían mucho los pies. Me estaban matando”.

Pero el desenlace de la noche no fue como Dana lo esperaba. “No conseguíamos taxi ni ningún auto. No podía estar más parada y me senté en la vereda, como una reina, mientras el chico me miraba desde arriba. Pobre, no sabía qué hacer”, continuó. Y concluyó, a la vez que mostró en el video las heridas que le dejaron los zapatos: “Me dijo que lo mejor que podía hacer era volverme en subte, como fui, que estaba a dos cuadras. Cuando llegué a mi parada, caminé descalza”.

“Moraleja: no salgas con alguien que no te pasa a buscar (aunque sea en un taxi, bici o moto)”, tituló la joven el clip, mientras aseguró en un comentario de la publicación que no volvería a ver a su acompañante en la cita. “Me pareció un buen plan para conocer la ciudad de otra manera”, apuntó.

