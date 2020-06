Vida de entrecasa: la ropa cómoda que se tornó clave y querrás tener

Dónde comprar pijamas, pantuflas y prendas confortables para estar a gusto en casa de la mano de Club

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2020 • 10:41

Las pantuflas y los pijamas nunca habían estado tan en boga, mientras que la ropa confortable y el estilo deportivo -que ya venía siendo furor en las últimas temporadas- son hoy el último grito de la moda. Puede que los zapatos y los jeans hayan quedado un poco más en segundo plano, pero si hay algo que estos casi 100 días de cuarentena pusieron en evidencia, es la importancia de equiparnos con buena ropa de entrecasa, que pasó a ser el uniforme de todos los días. Se catapultaron las ventas de ropa de dormir y se tornaron indispensables las prendas holgadas y los equipos de jogging chic , claves para hacer más amena la estadía en el hogar sin resignar el estilo. Aquí, algunas opciones para comprar esas prendas cómodas de forma online y disfrutando de los beneficios de Club LA NACION.

Geek Spot

Geek Spot no solo ofrece ítems para estar muy cómodo, sino que además cuenta con las licencias de las series, películas y personajes más exitosos de la cultura popular, desde The Simpsons a Harry Potter y el universo Marvel

Sitio: www.thegeekspot.com.ar

www.thegeekspot.com.ar Beneficio: 25% para socios BLACK y 20% para Premium y Classic en merchandising todos los días

25% para socios BLACK y 20% para Premium y Classic en merchandising todos los días Producto recomendado: Homero Pants

Tienen todos productos oficiales y licenciados de nuestras series, películas, videojuegos y personajes favoritos (desde indumentaria y bazar hasta Funkos, estatuas y muñecos articulados, pasando por artículos de gaming y tecnología, cómics y juegos de mesa). Mientras aguardan la reapertura del DOT Baires Shopping, donde tienen su local, todo lo referente al mundo geek se consigue en su tienda online , que realiza envíos a todo el país con opción de retirar por sus oficinas en Saavedra. Para hacer la cuarentena más amena, no pueden faltar las pantuflas (hay de Tom and Jerry , Scooby Doo y las distintas casas de Harry Potter), las medias (de Harry Potter , Rick and Morty , DC, Dragon Ball Z , Adventure Time , Cartoon Network y más) ni las remeras (de Marvel, Star Wars , PlayStation, Game of Thrones y más). Y el producto estrella: los pantalones de pijama, comodísimos para estar en casa. Hay de The Simpsons , Rick and Morty , Harry Potter , Seinfeld y Tom and Jerry . Atención, que esta semana lanzan los envíos dentro de las 24 horas hábiles para las compras con entrega en AMBA.

Mamy Blue

En Mamy Blue pueden encontrarse pijamas para todas las figuras y gustos

Sitio: www.mamyblue.com.ar

www.mamyblue.com.ar Beneficio: 25% en la compra online y 20% en el total de la factura todos los días

25% en la compra online y 20% en el total de la factura todos los días Producto recomendado: bata Aurora

Con más de 45 años de trayectoria en el mercado de indumentaria femenina, Mamy Blue se destaca por sus productos de las líneas Plus Size y Fit Size, que buscan vestir a mujeres protagonistas con un estilo moderno, elegante y femenino. En su tienda online encontramos pijamas de algodón con distintas estampas, camisones floreados y batas con bolsillos y lazo en la cintura. También, pantalones tipo jogging , calzas, pantalones elastizados y hasta una línea de ropa deportiva. En cuanto a los tapabocas -otra prenda indispensable en nuestros guardarropas-, tienen un modelo lavable y con filtro recambiable que viene en distintos estilos (¡hasta hay uno con lentejuelas!). Y como novedad, lanzaron también un piloto protector sanitario que es unisex y viene en rojo, blanco, negro y verde. Está confeccionado en tela impermeable y, al actuar como una barrera protectora, es ideal para salir a la calle sin contaminar la ropa de entrecasa.

Elepants

La propuesta de Elepants ofrece pantalones de diseño que aúnan comodidad y sustentabilidad, realizados bajo una práctica que compensó las emisiones de dióxido de carbono emitidas para su fabricación

Sitio: www.elepants.com.ar

www.elepants.com.ar Beneficio: 25% en la compra online de productos seleccionados y 15% en la compra online de joggers todos los días

25% en la compra online de productos seleccionados y 15% en la compra online de joggers todos los días Producto recomendado: jogger Ross

Es sabido que los pantalones de Elepants son tan cómodos como originales, ideales para el confort del hogar y también para salir a la calle sin pasar desapercibido. La nueva línea de Pants, además de ser colorida y vibrante, es carbon free . Es decir, las emisiones de dióxido de carbono de la fabricación de la tela fueron compensadas plantando árboles nativos. Vienen para adultos o niños, en versión liviana o abrigada y con motivos estampados o escoceses. Además de cómodos buzos y remeras de puro algodón, ahora también lanzaron una línea de joggers , que tienen cintura con cordón, bolsillos laterales y traseros y puños elastizados para mayor confort. Vienen en gabardina bordó, marino, verde, camel o azul y en corderoy bordó o verde. También hay un modelo cargo con estampa camuflada y otro más clásico en algodón azul marino.

Dafiti

Dafiti, la mayor tienda online del país, ofrece ropa comodísima y funcional para hombres, mujeres y niños

Sitio: www.dafiti.com.ar

www.dafiti.com.ar Beneficio: 15% en la compra online los jueves

15% en la compra online los jueves Producto recomendado: pantuflas de peluche

Es la tienda de moda online más grande del país y, como tal, tiene una variada oferta de prendas cómodas para pasar la cuarentena en casa a puro confort. Para mujeres, hay pantuflas mullidas y ojotas tipo slides , batas súper femeninas, camisones y camisolines, pijamas veraniegos y otros más abrigados -como el modelo clásico con botones y hasta un mameluco de polar con cierre y capucha-; también babuchas, joggings y calzas. Para hombres, encontramos calzado cómodo (desde pantuflas clásicas hasta zuecos de goma), pijamas lisos y estampados, joggings y buzos de algodón. Y para los niños, tienen pantuflas futboleras, pijamas con motivos de sus películas favoritas y hasta mamelucos abrigados para convertirse en superhéroes, unicornios y otros divertidos personajes. Bonus track : ¡acá también encontrás tapabocas!

Para ser parte de Club LA NACION y disfrutar más experiencias como éstas, asociate acá .