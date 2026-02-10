Casi $100.000 de ahorro: volver al cole sin que duela el bolsillo

El inicio de clases siempre llega acompañado de una lista larga y gastos inevitables. Útiles, mochila, zapatillas, ropa cómoda, algún refuerzo tecnológico: todo se va sumando y hace a un número importante en el presupuesto del mes. La buena noticia es que, con algo de planificación y los beneficios adecuados, es posible ordenar las compras y ahorrar hasta $99.000 en la vuelta al cole. ¿Cómo? De la mano de Club LA NACION.

La lista que no falla

Tener bien listado lo que hace falta es clave para no gastar de más Shutterstock

Antes de salir a comprar, conviene separar las necesidades por rubro. Esta checklist funciona como punto de partida para evitar gastos impulsivos y aprovechar los descuentos correctos.

Útiles: cuadernos, carpetas, hojas, lápices, marcadores, cartuchera, mochila.

En este rubro, los beneficios de Club hacen una diferencia real. Por ejemplo, Woopy ofrece un 20% de descuento todos los días (hasta el 28.2) y se destaca por un surtido amplio que combina útiles escolares básicos (cuadernos, carpetas, hojas, lápices, marcadores y cartucheras) con mochilas, organizadores y productos pensados para los más chicos, lo que permite resolver gran parte de la lista en un solo lugar. Librerías Levalle, con un 15% de descuento todos los días, tiene un perfil de librería papelera, con fuerte presencia de marcas tradicionales, variedad de cuadernos, repuestos, artículos de escritura y material escolar para todos los niveles. La combinación de ambas permite comparar precios, elegir según la necesidad y optimizar la compra total. También es posible disfrutar de beneficios en otras librerías adheridas como ALOT, SBS (ideal para comprar libros de texto con 10% todos los días de forma online y presencial) o Tienda de Útiles, que amplían las opciones al momento de armar una compra estratégica.

Ropa y calzado: zapatillas, ropa cómoda para el día a día, abrigo liviano para el entretiempo.

El uniforme informal (remeras, buzos, pantalones deportivos) es uno de los gastos más fuertes del mes. Y el beneficio de Club en Topper, que aplica a productos de línea en locales adheridos (20%) y outlets (15%) los miércoles y viernes permite resolver este punto sin resignar calidad. En tanto para quienes necesitan ropa escolar específica, también hay 15% de descuento en Uniformes Saber en compra online todos los días y en compra presencial de lunes a sábado.

Tecnología y complementos: auriculares, mochila reforzada, accesorios para estudio en casa.

No todas las familias necesitan sumar tecnología, pero cuando hace falta, conviene hacerlo con descuento. En Tío Mario es posible obtener un beneficio del 15% todos los días para esos gadgets que hacen más fácil y cómo el proceso de estudio.

El ahorro es tangible

Para visualizar el impacto real, estos son ejemplos posibles de ahorro combinando distintos beneficios de Club LA NACION.

Una mochila Jansport Cool Student, que en Woopy ronda los $137.660, con el 20% de descuento quedaría en $110.120, lo que implica un ahorro de $27.540.

Las zapatillas Topper Retro Pacer, uno de los modelos urbanos más elegidos para uso escolar, rondan los $90.000. Con el 20% de descuento, el valor baja a $72.000, lo que representa un ahorro cercano a $18.000.

La cartuchera de dos cierres con luz LED Footy Botín, que en Librerías Levalle cuesta $42.500, tiene un 15% de descuento para Club y queda en $36.100. Eso significa $6400 de ahorro.

La mochila Chimola reforzada con carro, uno de los modelos más completos que se encuentra en Tío Mario, cuesta $110.000, y con el 15% de descuento el precio baja a $93.500. Esto representa un ahorro cercano a $16.500.

Un libro de material educativo importado, como un manual de aprendizaje de inglés de nivel primario o inicial (por ejemplo, libros de editoriales como Pearson o Macmillan que se venden en SBS), suele ubicarse alrededor de los $85.000. Con el 10% de descuento, el precio baja a $76.500, lo que implica un ahorro cercano a $8500.

El conjunto escolar de jogging y buzo de frisa de Topper cuesta $81.999. Y con el 20% de descuento, el precio baja a $65.600. Esto representa un ahorro de $16.400.

Total estimado de ahorro: hasta $93.340

El número puede variar según marcas elegidas, volumen de compra y beneficios vigentes, pero el punto es claro: el ahorro supera ampliamente el costo de la suscripción.

Por qué Club LA NACION hace la diferencia

Con los beneficios de Club, es posible comprar todo lo necesario para el colegio a un precio mucho más accesible Shutterstock

Club LA NACION funciona como una herramienta concreta para el día a día. No promete, resuelve. Permite acceder a descuentos reales en marcas que las familias ya usan y en momentos clave del año, como la vuelta al cole. Por eso, este febrero organizar las compras con Club no solo ordena el presupuesto, sino que lo aliviana de forma medible.

Y quienes todavía no son socios pueden acceder a la promoción vigente para nuevos suscriptores: $1000 por mes durante 6 meses. Un valor que se recupera con una sola compra bien planificada.

La vuelta a clases no tiene por qué convertirse en un golpe al presupuesto familiar. Con una lista clara, compras pensadas y los beneficios correctos, es posible equipar a los chicos y gastar menos sin resignar nada.

Con Club LA NACION , la vuelta al cole cuesta menos. Suscribite ahora.

Se deja constancia de que el ahorro de esta nota es estimado y, a los efectos informativos, está basado en un desarrollo matemático. Para más información, consultar bases y condiciones de cada beneficio.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.