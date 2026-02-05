Vuelta al cole: 5 propuestas para arrancar el año con todo
Club LA NACION acompaña a equiparse para el nuevo ciclo lectivo
Se acerca el regreso a clases y reaparece la necesidad anual de organizar útiles, mochilas, calzado y libros. Te proponemos distintas opciones para que puedas aprovechar los beneficios de Club LA NACION: desde librerías tradicionales hasta marcas de indumentaria deportiva, productos pensados para que chicos y adolescentes comiencen el año escolar con comodidad, estilo y practicidad.
Librerías Levalle
- Sitio web: www.libreriaslevalle.com
- Beneficio: 15% todos los días
- El dato: además de lo escolar, cuentan con una oferta muy completa de artículos de papelería comercial y técnica, ideal para estudiantes de niveles superiores y docentes
Con presencia en ocho barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Librerías Levalle es un clásico a la hora de armar la lista escolar completa. Para la vuelta a clases, ofrece desde cuadernos de tapa dura ideales para el primer ciclo hasta artículos de cartuchera, mochilas y luncheras. Su fuerte es la papelería escolar, técnica y artística, con variedad de marcas y precios. Una opción práctica para resolver todo en un solo lugar.
SBS Librerías
- Sitio web: www.sbs.com.ar
- Beneficio: 10% en compra online y presencial todos los días
- El dato: SBS también trabaja con materiales oficiales y complementarios usados en exámenes internacionales y programas de certificación
SBS es un referente indiscutido para la vuelta a clases de quienes estudian idiomas. Su catálogo incluye libros en inglés, francés, alemán, portugués, japonés, coreano y muchas otras lenguas, con materiales pensados tanto para estudiantes como para docentes. Es una opción clave para colegios, institutos y familias que buscan contenidos actualizados y de calidad. Con más de 30 años de trayectoria, combina experiencia editorial y foco educativo.
Woopy
- Sitio web: www.woopylibreria.com.ar
- Beneficio: 20% todos los días hasta el 28.2
- El dato: trabajan marcas internacionales difíciles de conseguir en librerías tradicionales, como cuadernos inteligentes italianos y líneas premium de escritura y marcadores
Woopy es una librería ideal para quienes buscan salir de lo clásico y sumar diseño a la cartuchera. Su catálogo incluye cuadernos inteligentes importados, marcadores y artículos premium que combinan funcionalidad y estética. Es un buen lugar para encontrar productos distintos, tanto para chicos como para adolescentes y adultos. Ofrece opciones para todos los presupuestos, con un stock amplio y bien curado.
Topper
- Sitio web: www.topper.com.ar
- Beneficio: 20% en productos de línea y 15% en productos de línea en outlets los miércoles y viernes
- El dato: cuenta con una amplia variedad de talles y modelos para distintas edades, desde los primeros años escolares hasta la adolescencia
Topper propone una vuelta a clases pensada para acompañar el movimiento diario de chicos y adolescentes. A través de su programa “Un par, mil aventuras”, la marca presenta modelos especiales diseñados para el uso escolar, resistentes y cómodos para largas jornadas. Su catálogo incluye zapatillas urbanas y deportivas, ideales tanto para el aula como para educación física. Con foco en durabilidad y buen calce, es una opción práctica para empezar el año con calzado confiable. Además, suma otras alternativas en su línea outlet.
Tío Mario
- Sitio web: www.tiomario.com
- Beneficio: 15% todos los días
- El dato: cuenta con modelos de mochilas reforzadas, pensadas para soportar el peso del uso escolar intensivo
Tío Mario es una opción práctica y rendidora para resolver la vuelta a clases con una propuesta pensada para chicos y adolescentes. Su catálogo incluye mochilas, útiles escolares y artículos básicos para el día a día escolar, con foco en funcionalidad y resistencia. Es una marca muy elegida por familias que buscan productos durables y a buen precio. Ideal para armar el equipo completo sin complicaciones.
