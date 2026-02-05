Vuelta al cole: 5 propuestas para arrancar el año con todo

Se acerca el regreso a clases y reaparece la necesidad anual de organizar útiles, mochilas, calzado y libros. Te proponemos distintas opciones para que puedas aprovechar los beneficios de Club LA NACION: desde librerías tradicionales hasta marcas de indumentaria deportiva, productos pensados para que chicos y adolescentes comiencen el año escolar con comodidad, estilo y practicidad.

Librerías Levalle

Librerías Levalle cubre las necesidades de útiles de todas las etapas de estudio

Sitio web: www.libreriaslevalle.com

Beneficio: 15% todos los días

El dato: además de lo escolar, cuentan con una oferta muy completa de artículos de papelería comercial y técnica, ideal para estudiantes de niveles superiores y docentes

Con presencia en ocho barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Librerías Levalle es un clásico a la hora de armar la lista escolar completa. Para la vuelta a clases, ofrece desde cuadernos de tapa dura ideales para el primer ciclo hasta artículos de cartuchera, mochilas y luncheras. Su fuerte es la papelería escolar, técnica y artística, con variedad de marcas y precios. Una opción práctica para resolver todo en un solo lugar.

SBS Librerías

SBS cuenta con material educativo ideal para aquellos que estudian idiomas

Sitio web: www.sbs.com.ar

Beneficio: 10% en compra online y presencial todos los días

El dato: SBS también trabaja con materiales oficiales y complementarios usados en exámenes internacionales y programas de certificación

SBS es un referente indiscutido para la vuelta a clases de quienes estudian idiomas. Su catálogo incluye libros en inglés, francés, alemán, portugués, japonés, coreano y muchas otras lenguas, con materiales pensados tanto para estudiantes como para docentes. Es una opción clave para colegios, institutos y familias que buscan contenidos actualizados y de calidad. Con más de 30 años de trayectoria, combina experiencia editorial y foco educativo.

Woopy

La selección de Woopy fascinará a cualquier niño o niña

Sitio web: www.woopylibreria.com.ar

Beneficio: 20% todos los días hasta el 28.2

El dato: trabajan marcas internacionales difíciles de conseguir en librerías tradicionales, como cuadernos inteligentes italianos y líneas premium de escritura y marcadores

Woopy es una librería ideal para quienes buscan salir de lo clásico y sumar diseño a la cartuchera. Su catálogo incluye cuadernos inteligentes importados, marcadores y artículos premium que combinan funcionalidad y estética. Es un buen lugar para encontrar productos distintos, tanto para chicos como para adolescentes y adultos. Ofrece opciones para todos los presupuestos, con un stock amplio y bien curado.

Topper

Topper propone zapatillas ideales tanto para asistir al colegio como para educación física

Sitio web: www.topper.com.ar

Beneficio: 20% en productos de línea y 15% en productos de línea en outlets los miércoles y viernes

El dato: cuenta con una amplia variedad de talles y modelos para distintas edades, desde los primeros años escolares hasta la adolescencia

Topper propone una vuelta a clases pensada para acompañar el movimiento diario de chicos y adolescentes. A través de su programa “Un par, mil aventuras”, la marca presenta modelos especiales diseñados para el uso escolar, resistentes y cómodos para largas jornadas. Su catálogo incluye zapatillas urbanas y deportivas, ideales tanto para el aula como para educación física. Con foco en durabilidad y buen calce, es una opción práctica para empezar el año con calzado confiable. Además, suma otras alternativas en su línea outlet.

Tío Mario

Los productos de Tío Mario hacen foco en la funcionalidad y resistencia

Sitio web: www.tiomario.com

Beneficio: 15% todos los días

El dato: cuenta con modelos de mochilas reforzadas, pensadas para soportar el peso del uso escolar intensivo

Tío Mario es una opción práctica y rendidora para resolver la vuelta a clases con una propuesta pensada para chicos y adolescentes. Su catálogo incluye mochilas, útiles escolares y artículos básicos para el día a día escolar, con foco en funcionalidad y resistencia. Es una marca muy elegida por familias que buscan productos durables y a buen precio. Ideal para armar el equipo completo sin complicaciones.

