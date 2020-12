Video: un agujero en la vereda "se traga" a una joven en una avenida en Brasil

El hecho ocurrió en la rambla de una avenida de la ciudad de Uberlandia, cuando el suelo se abrió bajo los pies de una joven, que afortunadamente solo tuvo una lesión en su brazo Crédito: Captura de video

Laura Vilarhino es una estudiante de derecho brasileña de 19 años que este miércoles caminaba junto a su madre por una rambla de una avenida de la ciudad de Uberlandia cuando, de golpe, el suelo se abrió bajo sus pies y terminó literalmente tragada por la tierra. Por fortuna, la chica solo tuvo una lesión en el codo.

El video de su caída, en tanto, se viralizó rápidamente y llegó a los portales de noticias de todo el mundo.

En la imagen se puede ver desde la distancia cómo Laura camina junto a su madre y cruza una de las vías de la Avenida Getulio Vargas, una de las más populares de Uberlandia, ciudad del estado deMina Gerais. Cuando ambas caminan en la rambla que separa las dos calzadas de la avenida, se produce el momento del accidente.

Laura Vilarinho, de 19 años, caminaba junto a su madre cuanod cayó en un agujero que se hizo en la rambla donde estaba parada Crédito: G1

La secuencia muestra cómo bajo los pies de la muchacha se abre un hueco perfectamente circular y ella cae en él. Lo que impresiona es que la joven parece golpearse la cabeza en uno de los bordes del agujero, pero afortunadamente ese impacto no fue grave.

El agujero que se formó súbitamente tenía una profundidad de dos metros. La joven quedó recostada en el fondo del pozo hasta que llegaron los bomberos de la ciudad y pudieron rescatarla. El lugar se había llenado de curiosos para entonces.

"Estaba muy asustada, recuerdo poco. Creo que incluso estaba un poco inconsciente porque no me acuerdo de todo. Caí de espaldas, pero tuve el reflejo de girar un poco hacia un lado y permanecí así hasta que fui rescatada. Recuerdo que algunas personas me hacían preguntas, pero solo respondía con un pulgar hacia arriba", contó la joven sobreviviente del accidente a la señal brasileña G1.

El Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado de Uberlandio señaló que el hueco se produjo por las intensas lluvias en la zona y por la rotura de caños fluviales que erosionaron la vereda Crédito: G1

Tras ser rescatada, Laura narró que fue llevada a un centro asistencial, donde le dijeron que no había sufrido ninguna lesión. Más adelante, acuciada por un intenso dolor en su brazo, la joven se dirigió a otro hospital de la zona, donde le dijeron que se había desgarrado uno de los ligamentos del codo. Así fue como la muchacha terminó con su brazo en cabestrillo, un complemento que deberá utilizar durante unos cuantos días hasta que se reponga completamente.

Según las autoridades del Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado de la ciudad, el agujero pudo haberse producido por la intensidad de las lluvias en la zona y la erosión que produjo en la vereda la rotura de caños fluviales que pasan debajo de ella. En ese sentido, el citado departamento inició de inmediato los trabajos de relleno y reparación de la porción rota de la rambla.