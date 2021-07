Video: el impactante instante en que un rayo impacta en una pelota de golf en pleno vuelo

Un joven golfista que había decidido tirar unos hoyos en medio de una tormenta se llevó el susto de su vida cuando un rayo electrizó la pelota que el muchacho, llamado Tomas Gómez, acababa de golpear en un driving range (lugar de práctica de golf) de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

El momento quedó registrado en un video que fue subido a la cuenta de Instagram @topgolf. Allí se ve cómo Gómez practica golf en medio de una tormenta eléctrica. Cuando golpea la pelota, un rayo consigue captarla en el aire e ilumina la oscuridad del predio. Tanto el golfista como sus amigos huyen despavoridos, pero sin haber sido alcanzados por la electricidad.

Un rayo alcanzó una pelota de golf en pleno vuelo

“Al ver el rayo, mi primer instinto fue correr, y por suerte pude ponerme a resguardo”, contó Gómez al medio Daily Mail, haciendo un balance positivo del asunto: “La verdad, tuve suerte de que el rayo golpeó en la pelota y no en mí.

Los comentarios en Instagram señalaron también lo especial del hecho: “Siento que eso es mejor que un hoyo en uno”, le dijo un usuario, mientras que otro ofreció: “¡100 dólares al que me encuentre esa pelota!”. Claro que a algunos no les gustó la difusión de un video que podía estimular la práctica del golf durante tormentas eléctricas: “Claramente a @topgolf no le interesa la seguridad de sus usuarios” u “¿Olvidar todas las normas de seguridad para un video de Tik Tok? Irresponsable”, fueron algunos comentarios indignados en redes.

LA NACION