Video: el enfrentamiento entre un caimán y una tortuga que terminó en ridículo

22 de septiembre de 2020 • 12:08

Escenas cotidianas del mundo animal captan la atención de los amantes de la naturaleza. Un aficionado registró el momento en el que un caimán intentó comerse a una tortuga. Como el mayor de los reptiles no tuvo éxito, en las redes sociales los memes y las burlas no se hicieron esperar.

Originalmente grabada en 2017, la escena tuvo lugar en Hilton Head Island, a 244 kilómetros al sur de Columbia, en Carolina del Sur.

En el video de 39 segundos se puede observar cómo el caimán abre su boca e intenta triturar a la tortuga. El caparazón del pequeño reptil frena un primer intento. La tortuga se ladea, pero su gran adversario vuelve a capturarla y, con dos tarascones, lo intenta de nuevo. Tampoco tiene éxito.

El video termina con el escape de la tortuga hacia un estanque cercano. En menos de tres días de haber sido publicado por un usuario en Twitter, acumula 400.000 Me Gusta, fue compartido 100.000 veces y tuvo 3000 comentarios.

Como suele suceder con los videos virales, el enorme caimán se convirtió en el protagonista involuntario de una gran cantidad de memes.

El que abrió el juego fue el usuario @StanceGrounded, que al compartir el video mencionó el clásico tema popularizado por Bill Haley and The Comets "See you later, alligator" ("nos vemos luego, caimán").