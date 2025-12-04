Ya hubo positivos: por qué el antidoping para los caballos de polo viene a cerrar una brecha y el paso que queda pendiente

Por primera vez en la historia del polo, se aplicó el antidoping durante la Triple Corona, los tres torneos más importantes de este deporte: Hurlingham, Tortugas y Palermo. ¿Qué significa esto? Era la única disciplina ecuestre que no contaba con control antidoping en su reglamento.

Que el mejor polo del mundo es argentino nadie lo duda. Los mejores caballos también. Sin embargo, tenía hasta el momento las reglas más laxas en cuanto a el bienestar de los caballos. En los últimos años, la Argentina, país líder en este deporte, había quedado en los aprontes en cuanto a la aplicación del antidoping, pese a que se venia trabajando para poder incorporarlo al juego.

“Habíamos hablado con Benjamín Araya, el nuevo presidente de la Asociación Argentina de Polo, para que una vez que ganara las elecciones pudiéramos poner en marcha el protocolo de doping. Estaba hecho, pero cajoneado por la anterior gestión. Es fundamental que se haya aplicado para los primeros dos torneos de la triple corona y ahora en Palermo. No solo por la transparencia en el deporte, sino por lo que significa para el mundo de los caballos y el bienestar animal. Inés Morikawa y Bill Buchanan, los dos veterinarios de la Asociación de Criadores de Caballos de Polo, empezaron en el año 2021 a trabajar y se pusieron al hombro este tema para poder lograrlo. Hoy lo vemos aplicado, y año a año estamos mejorando el bienestar de los caballos”, dice Santiago Ballester, quien fuera presidente de la Asociación de Criadores hasta hace unos meses. Araya asumió como presidente de la AAP.

Durante las tres finales de la Triple Corona, se sortea entre los caballos que van a jugar a quién le tocará el test. “Se hizo un trabajo en conjunto con la Asociación de Criadores. Ellos tenían armado un protocolo y lo hicimos trabajando con los veterinarios de las cinco organizaciones más importantes del deporte, para concientizar a la gente acerca de lo que a partir de ahora y en el futuro se les podrá dar a los caballos y lo que, a partir de este año, no se puede hacer. En la final, cuando los jugadores tienen la lista de caballos que jugarán, nos la entregan y hacemos el sorteo. Vamos a Palenque y extraemos una muestra de sangre de la yegua o el caballo que salió sorteado. El resultado puede tardar una semana o quince días. Elegimos el laboratorio del Jockey Club, ya que ellos son muy serios y tienen muchísima experiencia. Ya hicimos esto en Hurlingham y en Tortugas”, explica Araya.

Final del Abierto de Hurlingham de Polo Christian Grosso

¿Y que sanción tendrá ese jugador? “No hay ninguna sanción por el momento. Tenemos que ir armándolo con tiempo y concientizando. Hay caballos que necesitan remedios para estar mejor, algunos de ellos es como si yo tomara diclofenac. Si los veterinarios nos informan acerca de estos remedios, no tenemos problema en que se los den –detalla Araya–. Además, hay algo que sucede en el polo: si hay un caballo que tiene algo grave, el primero que no acepta jugar con él es el jugador, porque además de su caballo él tendrá peligro de romperse. Pero sí, puede haber sustancias raras”.

Lo cierto es que en los controles antidoping que ya se realizaron, durante las dos finales de la Triple Corona, se encontraron sustancias no admitidas. Se desconocen los nombres de los jugadores, ya que la AAP no permitió que trascendieran. “Por ahora se le informa al jugador, para que concientice a todo su equipo y no vuelva a suceder”, expresa Araya.

Pero muchos se preguntan cuánto tardarán las verdaderas sanciones en ser aplicadas. “Con la nueva gestión, incorporamos varios puntos en cuanto a bienestar animal en el reglamento, además del antidoping”, continúa el flamante presidente de la asociación, de quien todos afirman que llegó para hacer cambios profundos. “Incorporamos ‘sangre cero’ en el reglamento. Esto significa que el caballo que tenga una gota de sangre en parte de su cuerpo, tendrá que ser retirado de la cancha. También reafirmamos los dos fustazos permitidos y aclaramos que deben ser con la bocha en movimiento. El caballo es un socio nuestro en el deporte, si no lo cuidamos, se complica”, afirma.

“Los espolines están permitidos, pero el caballo no podrá tener ninguna marca ocasionada por ellos. Si así fuera, deberá salir del juego. También incorporamos al reglamento la prohibición de jugar sin vendas. Además muchos jugadores ya están usando protectores para la cabeza y los ojos del caballo, que es algo muy bueno para protegerlos”, enumera Araya.

En la final de Tortugas también se realizó el antidoping Rodrigo Néspolo

“En la cancha no se cobran los bochazos al caballo y hoy, en determinadas situaciones, se cobran. Estamos muy abocados al orden de todas las cosas, y el bienestar animal es parte de ello. Los referees tienen las mismas directivas para el bajo handicap, y esto corre para todos”, concluye.

Inés Morikawa, la veterinaria de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo y especializada en bienestar animal, añade: “Es un análisis que se realiza a los caballos que están participando de un evento deportivo; se toman muestras de sangre que van al laboratorio. Se procesan y se buscan todo tipo de sustancias que hacen que el caballo pueda correr mejor, respirar mejor, que los bronquios se dilaten, tranquilizantes para caballos nerviosos; se buscan diferentes drogas que pueden estar afectando el bienestar de ellos, porque pueden tener consecuencias para el caballo. También se cuida la transparencia del deporte; al caballo, al jugador, y al deporte”.

La profesional agrega que “el sorteo se hace en el mismo día, una vez que sale de la cancha el caballo; esperamos que lo mojen, que camine y se recupere, y después le sacamos sangre. En muchos deportes, por ejemplo el turf, es un control estricto pues no puede haber una posibilidad de hacer trampa, y dependen de Lotería Nacional”.

La realidad, continúa Morikawa, “como todo lo nuevo, siempre hay resistencia a que pueda perjudicar a algún tipo de manejo y esto es todo lo contrario. Obliga a cuidar mejor a los caballos, sin medicaciones. Se viene haciendo hace muchísimos años de una manera, y nosotros proponemos cambiar para mejorar. Además, lo estamos haciendo de forma paulatina. Estamos muy orgullosos, tercerizamos el servicio y recurrimos al laboratorio del Jockey Club, reconocido a nivel mundial. En el momento en que se toma la muestra, vienen un veterinario del laboratorio y representantes de las distintas asociaciones y además se documenta”, concluye.

Seguramente quienes abogan por controles y más bienestar para los caballos estarán esperando para el año próximo no solo la incorporación del protocolo, que es un enorme paso hacia ese bienestar, sino una sanción realmente efectiva hacia quien viole las reglas.