El impactante video de la “lluvia de monos” que aterró a turistas en un parque

Una inusual estampida de aproximadamente 100 monos descendiendo de una montaña en China generó escenas de pánico entre los turistas que visitaban el Parque Nacional Qianlingshan, ubicado en el sudeste del país asiático.

La rápida movilización de los primates causó temor por un posible ataque a los visitantes, quienes decidieron refugiarse bajo los techos y en distintas guaridas hasta que los monos desaparecieran de la escena.

La impactante secuencia, grabada por un turista desde el teleférico del parque cercano a la ciudad de Guiyang, se viralizó rápidamente en redes sociales y obtuvo una gran cantidad de reproducciones en todo el mundo. El video impresiona a simple vista al ver como estos animales descienden a una gran velocidad, utilizando cables para descender de una manera más rápida y segura a la superficie.

En medio del revuelo generalizado, un turista tomó su celular y filmó toda la escena donde aparecen una gran cantidad de animales, mientras, el resto de las personas, decidió refugiarse en un lugar seguro, sin presentarse como una posible amenaza para los monos.

Según se conoció, el Parque Qianlingshan es uno de los lugares más poblados por los monos y la cantidad creció exponencialmente en el último tiempo. Esta sobreabundancia generó una competencia por los recursos alimenticios disponibles en la montaña.

Los guardaparques informaron que los animales suelen estar divididos en grupos y que las peleas entre ellos son habituales. Las autoridades emitieron una advertencia crucial a los visitantes, pidiéndoles no ingresar al parque con comida, ya que la escasez de la misma en su hábitat natural podría provocar ataques violentos por parte de los primates.