Video: un hombre con parálisis volvió a caminar con la ayuda de un exoesqueleto

Simon Kindleysides, un hombre con un tumor cerebral que le provocó una parálisis, volvió a pasear con sus hijos en la playa y conmovió a todos Crédito: LadBible

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 17:10

Durante los últimos días, la historia de Simon Kindleysides conmovió a todos. El hombre tiene un tumor cerebral que le provocó una parálisis y le impedía caminar, pero después de muchos intentos, lo pudo volver a hacer y cumplió su objetivo de volver a pasear con sus hijos en la playa.

Kindleysides era bailarín y gerente de restaurante en Londres, pero descubrió que tenía un tumor cerebral que lo dejaría paralizado en 2013 y tuvo un derrame cerebral dos años después. Sin embargo, gracias a la generosidad de un extraño le llegó una nueva oportunidad de vida.

Simón apareció en televisión para contar su historia y fue visto por un misterioso espectador que donó una exorbitante suma para que el hombre mejore. En total, otorgó 130.000 dólares para que obtuviera un exoesqueleto robótico especializado que le permitiera caminar.

Después de la generosa donación, Simón decidió utilizar ese instrumento para pasar tiempo de calidad con sus hijos. "Siempre que voy a la playa con los niños", confesó el hombre. Y al pensar en eso, le consultó a la empresa que realiza los exoesqueletos: "¿Tienen algún informe sobre las personas que usan este instrumento e intentan caminar sobre arena?".

"Dijeron: 'no, nadie es lo suficientemente valiente'", contó Simón. Y entonces se le ocurrió asumir ese objetivo. "Fue un poco abrumador al principio. Tenía un poco de miedo de hundirme en la arena, pero no iba a dejar que el miedo se interpusiera en el camino de pasear allí con mis hijos porque habían pasado 10 años", relató.

El emotivo momento en que un hombre con parálisis vuelve a caminar 00:19

Video

De esta manera, el hombre volvió a la playa con sus hijos y a pesar del esfuerzo físico que le generó caminar sobre la arena. "No había vuelto a caminar por la playa con mis hijos, así que fue algo extraordinario. Estaban tan felices de que yo estuviera allí con ellos y fue muy emotivo y un poco abrumador, de verdad", reveló.

"Si la empresa me hubiera dicho que no lo hiciera, lo habría hecho de todos modos. Se trataba más de crear recuerdos con mis hijos. Ahora puedo decir que lo he caminado, que puedo hacerlo de nuevo y que fue un momento mágico", reconoció Simón.

Y reflexionó: "Hay tantas personas sanas que dan por sentado sus vidas y realmente no hacen cosas con sus hijos. Cuando te quedas paralizado con un tumor cerebral inoperable, no sabés cuándo es tu último día aquí. No quiero que los niños me recuerden acostado en la cama enfermo, quiero que me recuerden caminando por la playa con ellos y tirando piedras al agua".