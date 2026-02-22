Ideas prácticas para mejorar nuestra comunicación, según Bernardo Stamateas

A las personas que saben comunicarse, les suele ir bien en la vida. Y es importante tener en cuenta que es la emoción la que dirige cómo nos comunicamos con aquellos que nos rodean. Si yo estoy contento, voy a hablar de una manera determinada; pero, si estoy enojado, voy a hablar de una manera muy diferente. Como reza el dicho:

Dime cómo te estás sintiendo, y te diré cómo vas a hablar.

La comunicación se construye de acuerdo al estado emocional. Pero, además de hablar según cómo nos sintamos, también solemos elegir los recuerdos de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Si yo estoy triste, voy a recordar situaciones tristes; y, si estoy alegre, voy recordar momentos felices que viví en el pasado.

Te comparto algunas ideas prácticas para mejorar nuestra comunicación:

Regular las emociones antes de hablar

Si, por ejemplo, estoy muy molesto por alguna circunstancia, conviene moderar eso que estoy sintiendo. En psicología, se lo denomina regulación emocional. Una emoción expresada, si no es alimentada por pensamientos, puede durar entre dos y tres minutos. Por ese motivo, lo ideal es esperar a que disminuya su intensidad antes de hablar. Es una cuestión de tiempo.

Prestar atención a la manera en la que nos expresamos

Esto es importante porque cómo nos expresemos determinará el mensaje que el otro va a recibir. El tono que utilicemos influirá en aquello que nuestro interlocutor va a escuchar. Porque cómo decimos las cosas es aún más importante que aquello que decimos. Muchas veces, ensayamos las palabras que vamos a decir, pero nos olvidamos de la manera en la que nos vamos a expresar. Y esto es fundamental y vale tanto para la pareja como para los amigos e, incluso, los desconocidos.

Siempre hablar desde la experiencia personal

Esta es una técnica que resulta muy eficaz y consiste en utilizar frases como “a mí me parece…” o “yo siento que…”. Es muy difícil rebatir la propia experiencia de alguien. Cuando hablamos de lo que a nosotros nos sucedió, la comunicación mejora porque, de esa forma, dejamos de evaluar y juzgar al otro. Expresiones como “vos estás equivocado” o “vos no sabés lo que estás diciendo” solo bloquean el diálogo.

Hablar en el lenguaje de la otra persona

Si estamos con una persona tranquila, hablemos con tranquilidad. En cambio, si estamos con una persona muy efusiva, hablemos con efusividad. Acompañar el lenguaje o el tono del otro también puede mejorar nuestra forma de comunicarnos.

Para concluir: para comunicarnos mejor y que nos vaya bien en todo lo que hacemos, hablemos menos y escuchemos más. Una escucha atenta que nazca del corazón.