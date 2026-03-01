Cómo hacer rituales de canela el 1° de marzo para atraer la abundancia

Este domingo es 1° de marzo y dio así inicio al tercer mes de 2026. Para los creyentes de lo esotérico, el primer día de cada mes es una excelente oportunidad para realizar rituales con canela para atraer abundancia y prosperidad. Esto se debe a que se considera que esta especia tiene propiedades energéticas que favorecen la atracción de dinero y buenas oportunidades.

A continuación, algunos rituales simples y efectivos para hacer el 1° de marzo y atraer abundancia.

1 Baño de canela y laurel

El laurel y la canela potencian la atracción de prosperidad y abundancia Nattika - Shutterstock

Este baño es ideal si desea potenciar la energía para atraer oportunidades laborales o económicas. Permite abrir caminos en el ámbito económico, llamar a la prosperidad y desbloquear energías que puedan estar impidiendo el flujo del dinero y las oportunidades. La canela es conocida por su capacidad de atraer abundancia y mejorar la suerte en los negocios. En tanto, el laurel tiene propiedades purificadoras que ayudan a limpiar energías negativas y atraer éxito.

Para ello, hace falta tres ramas de canela o una cucharada de canela en polvo, tres hojas de laurel y agua tibia.

Este es el procedimiento para hacer un baño de canela y laurel:

Calentar el agua con la canela y el laurel durante unos 10 minutos.

Apagar el fuego y dejar que la mezcla se entibie.

Luego del baño habitual, verter esta agua sobre el cuerpo desde los hombros hacia abajo. Mientras se hace, visualizar cómo la abundancia llega a la vida.

Después de verter el agua sobre el cuerpo, dejar que se seque de manera natural o secarse suavemente con una toalla, sin frotar demasiado. Esto permite que la energía del ritual permanezca en uno. En el proceso, se puede agradecer en voz alta o mentalmente.

2 Ritual de canela soplada

Para este ritual, alcanza con solo una cucharada de canela en polvo Shutterstock

Se trata uno de los rituales más conocidos y efectivos que se puede hacer con canela, especialmente cuando empieza un nuevo mes. Sirve para atraer prosperidad, abundancia y buenas oportunidades económicas al hogar o a la vida en general. Suele hacerse el primer día de cada mes para abrir caminos y potenciar la energía positiva relacionada con el dinero y el éxito. Simplemente, se necesita contar con una cucharada de canela en polvo.

Así se hace un ritual de canela soplada:

Colocar la cucharada de canela en la mano derecha.

Dirigirse a la puerta del hogar y abrirla. Soplar la canela hacia el interior de la casa mientras se dice en voz alta: “Que la prosperidad entre a mi hogar, que la abundancia me acompañe y que el dinero nunca me falte”.

Dejar que el polvo se asiente y actúe durante al menos unas horas antes de barrerlo de forma suave y hacia dentro de la casa para que la prosperidad se quede.

El polvo se debe descartar con intención; se puede tirar en una bolsa de basura o, si se prefiere, en una maceta con tierra para que la energía siga transformándose en algo positivo.

3 Encender una vela con canela para atraer dinero

La miel y la canela ayudan a atraer dinero, éxito y estabilidad financiera Freepik

Si prefiere un ritual con velas, esta es una gran opción para fortalecer la energía de prosperidad. Se necesita una vela verde o dorada, una cucharada de canela en polvo y un poco de miel. La combinación de estos elementos potencia la energía de la abundancia y ayuda a manifestar oportunidades económicas.

A continuación, cómo hacer un ritual con una vela, canela y miel para mejorar la economía: