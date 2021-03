Video: la dramática pelea entre un pescador y un enorme cocodrilo por un tiburón

Los protagonistas de esta historia son los australianos Geoff Trutwin y Nat Barnes quienes estaban frente a la costa de Wyndham, Australia Occidental, disfrutando de un viaje de pesca cuando lograron pescar un tiburón punta negra.

Pero el apacible día de pesca se vio interrumpido cuando un cocodrilo de agua salada de dos metros y medio de largo se aferró al escualo herido. Después de cortar la línea, los hombres vieron como el reptil se alejaba nadando con la presa, solo para devorarlo en la orilla del río.

“Habíamos estado pescando durante unas horas cuando Nat atrapó un tiburón punta negra. Mientras lo pescaba, este cocodrilo de agua salada decidió que quería quedárselo. Se lanzó muy rápido y lo agarró. Los cocodrilos no son tímidos con la gente, están muy felices de estar cerca de nosotros. Tenés que tener cuidado porque te comerán”, aseguro Trurwin y agregó: “He estado fotografiando la vida silvestre durante 30 años y he visto a los cocodrilos por aquí muchas veces en mi vida, pero nunca había tenido una interacción como esta”.

Afortunadamente para el dúo, no se trataba de un cocodrilo de tamaño completo, o el resultado podría haber sido muy diferente. “Este era solo joven, pero todavía tenía unos 2,5 metros de largo”, dijo Trutwin. “Me acerqué tanto al costado del bote como estaba dispuesto a hacerlo, ya que no me apetecía perder los dedos. Pueden verse bastante tranquilos cuando están acostados en los faldones de barro, pero una vez que este decidió que tenía hambre, no había forma de que lo dejara ir. Son muy poderosos”.

LA NACION