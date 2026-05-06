Dos surfistas fueron perseguidos por un tiburón blanco y grabaron un terrorífico video

Lo que comenzó como una jornada de deporte náutico rutinaria bajo condiciones climáticas favorables en Santa Bárbara, California, se transformó rápidamente en una situación de riesgo extremo. Ron Takeda y su compañero Tavis Boise, mientras practicaban hydrofoil surf a poca distancia de la Universidad de California, se vieron involucrados en una persecución directa con un tiburón blanco que se extendió por más de diez minutos. La experiencia, que ambos definieron como un momento de terror absoluto, quedó registrada en un video que pronto se viralizó a nivel mundial, ya que despertó la preocupación de la comunidad local y la curiosidad de especialistas en fauna marina.

El recorrido, planificado para cubrir una distancia de 32 kilómetros, transcurría con normalidad hasta que Takeda advirtió una presencia inusual bajo su tabla. Inicialmente, el deportista sugirió que se trataba de un delfín, una confusión común que fue rápidamente disipada por Boise, quien identificó al animal por su aleta dorsal. Según el relato publicado por él en sus redes sociales, el incidente ocurrió el pasado 25 de abril durante una travesía en la que participaron otros deportistas. Al percatarse de la naturaleza del animal, instó a su compañero a mantener la calma y, sobre todo, a no caer al agua bajo ninguna circunstancia, lo que lo llevó a gritar advertencias críticas como “¡No te caigas!” y “¡No pares!”.

En el video, se puede observar al tiburón blanco mientras sigue de cerca a uno de los surfers Captura YouTube (@smallwavetav)

El tiburón, cuya longitud se estima entre los 3 y los 3,3 metros, mantuvo una distancia mínima durante gran parte del trayecto. Takeda describió en su cuenta de Facebook cómo percibía “golpes y burbujas” detrás de su equipamiento, además de observar una figura oscura con forma de torpedo que lo seguía con precisión. “El tiburón luchaba con todas sus fuerzas para seguirme en cada giro y volvía para alcanzarme”, señaló, con lo que destacó la tensión constante que le impedía perder el equilibrio sobre el foil. La persecución se prolongó por unos tres kilómetros en un lapso que ambos estimaron entre diez y 12 minutos de angustia continua.

Tras el episodio, los surfistas compartieron las imágenes con expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), quienes validaron la probabilidad de que se tratara de un gran tiburón blanco. El científico Neil Nathan, perteneciente al Laboratorio de Ciencias Oceánicas Benioff, explicó al medio SFGate que la región registra actualmente una mayor concentración de especímenes jóvenes. Nathan indicó que estos animales suelen acercarse a la costa para regular su temperatura corporal en aguas más cálidas, una tendencia que podría intensificarse debido a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y a las olas de calor marinas, que expandieron la presencia de estos depredadores hacia zonas donde históricamente no eran habituales.

El tiburón blanco es el espécimen más peligroso que se puede encontrar un ser humano en el mar Lad Bible

Aunque el encuentro finalizó sin heridos, la pareja especuló sobre las razones de la persistencia del animal. Takeda sugirió que el diseño del foil de aluminio bajo la tabla, que podría confundirse visualmente con una presa desde una perspectiva inferior, pudo despertar la curiosidad del tiburón. “Póngase en el lugar del tiburón. Su presa le dio un toque en el hombro y pasó corriendo”, analizó Boise. Con el objetivo de evitar la demonización de la especie, titularon el video como una “persecución amistosa”, aunque los protagonistas reconocieron el temor que sintieron ante la incertidumbre de la proximidad del animal durante el incidente.