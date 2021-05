Video: la imperdible reacción de un perro ciego al ir a la playa por primera vez

Un conmovedor video protagonizado por Stevie, un perro ciego se volvió viral en las últimas horas. Se trata de una serie de imágenes que registraron el momento en el que la mascota llega por primera vez a una playa. A pesar de no poder ver el lugar en el que se encuentra, el perro comienza a saltar para todos lados y a jugar en la costa del mar.

En un principio, la dueña no estaba segura de hacerlo. Principalmente preocupada por el bienestar del perro y por la posibilidad de que pudiera ahogarse o lastimar a otros sin darse cuenta, la mujer tuvo dudas sobre llevar o no a Stevie a la playa. Sin embargo, a pesar de no estar 100% convencida, decidió hacerlo de todos modos. El resultado fue un gran momento de alegría, no solo para el animal sino también para su dueña.

Stevie es un Border Collie Bobby ciego, que vive con Alexa Lee, una veterinaria de 25 años oriunda de Costa de Oro, en Australia. Además de Stevie, Alexa vive con un segundo perro y, en febrero de este año, la mujer consideró que era hora de llevarlos a ambos a conocer la playa.

En el video, puede verse que el perro no para de saltar y jugar con el agua, totalmente extasiado. Para sorpresa de Lee, no solo no hubo de qué preocuparse, sino que tanto ella como Stevie pasaron un gran día de playa.

LA NACION