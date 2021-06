Video: la lucha entre una mujer y un oso para defender a su perro

Hay personas que harían cualquier cosa por sus mascotas... y esta mujer es una de ellas. En un video que se volvió viral en TikTok, se ve cómo un oso pardo y su cría se asoman a través de la medianera a un jardín donde juguetean perros de distintos tamaños. El video está ambientado con la canción del Oh No, de Capone, que usualmente se usa para ambientar desgracias.

Podría haberlo sido: ante la aparición de los osos, los perros ladran y corren hacia ellos. En este video se ve que el oso adulto tira varios zarpazos contra uno de los perros, pero es entonces que aparece su dueña corriendo en camisón, lo empuja por la medianera y se lleva a sus perros, salvándolos, probablemente, de un desenlace fatal.

El momento en que una mujer pelea con un oso para defender a su perro

La mujer, identificada como Hayley, contó cómo fue el momento: “Escuché a mis perros ladrando y me asomé, más que nada para que dejaran de ladrar porque todo el día se la agarran con otros perros. Cuando me asomo para decirles que paren, miro a lo que le ladraban y digo ¡Ese es un perro raro!”.

Hayley tomó entonces la decisión que se ve en el video: “Para cuando llegue, el oso ya estaba agarrando a uno de mis perros. Me le acerco, lo miro directamente a los ojos, y la primera cosa que se me ocurre es empujarlo, a un depredador así”, contó aunque se sorprendió de haber podido tirarlo: “Para ser honestos, no creo que lo haya empujado tan fuerte, solo lo suficiente para que perdiera el equilibrio”.

