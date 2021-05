Betina O’Connell recordó cómo fue grabar el video de “Suave” con Luis Miguel

En medio del furor por el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, Betina O’Connell recordó cómo fue trabajar con el “Sol” de México el videoclip de la canción “Suave”. La actriz argentina reveló que el cantante las quiso conquistar “a todas”, que las invitó a su casa y a un evento en el Distrito Federal.

La ex Montaña Rusa, de 49 años, habló con Implacables (El Nueve) para promocionar su nuevo proyecto de radioteatro en Radio del Plata. Allí, también fue consultada sobre aquella experiencia en Acapulco de la mano de Luis Miguel, que impulsó su carrera.

Betina O’Connell recordó su experiencia grabando un videoclip con Luis Miguel

“Fue hace muchísimos años, no me molesta nada hablar porque fue el puntapié de mi carrera. Yo estudiaba abogacía y, de golpe, me encontré en Acapulco haciendo un video con Luis Miguel. Hacía publicidades en televisión para ganar mi plata y surgió esto de casualidad, y fue una experiencia divina”, recordó la actriz sobre esta experiencia que compartió con sus compatriotas Mariana Fabbiani y Victoria D’Apice, que también estaban comenzando su camino artístico.

Respecto de aquellos días, O’Connell contó que luego de las grabaciones la estrella musical las invitó a la inauguración del Hard Rock Café, en la Ciudad de México. “Viajamos allá con él. Y vivimos momentos muy divertidos, era buena onda”, afirmó.

Mariana Fabbiani y Betina O'Connell en una de las escenas del videoclip musical del tema “Suave” de Luis Miguel, en 1993 Captura de Video / Warner Music

Consultada en relación con si el “Sol” mexicano les “había tirado los perros”, la artista respondió entre risas: “Un poco a todas. Él era muy lindo, por supuesto. Y yo estaba soltera”, recordó.

En relación con si el cantante había tenido algún affaire con sus compañeras Fabbiani o D’Apice, la actriz recordó: “Con Mariana y Vicky trabajamos en la misma agencia de publicidad, ya nos conocíamos de antes. Estábamos solteras. Pero nada, chicos, no sé qué decirles...”, resaltó para dejar en claro que no existió un romance con Micky.

Más allá de esta última afirmación, O’Connell reconoció que compartieron momentos por fuera de lo laboral con el “Sol” de México. “Él tenía una casa en Acapulco, cerca del lugar donde estábamos grabando. Creo que es la que se ve en la temporada 1 de la serie. Y después de la grabación, nos invitó y la conocimos: estuvimos en la pileta, había amigos de él. Nos mostró el estudio de grabación, nos cantó canciones en el estudio. Compartimos momentos con él... Eso fue una película aparte del videoclip”, confió.

La exmodelo reconoció que mira la ficción de Netflix basada en la vida del cantante -que este domingo estrenará el último capítulo de su segunda entrega- y reflexionó en torno a aquel joven que ellas veían en contraposición con la dura vida personal que es narrada en la serie.

“Él era muy joven, tenía 23 años, lo conocí en una etapa bastante buena. Ahora, viendo la serie, me doy cuenta que no sé si era tan buena porque estaba pasando bastantes momentos personales duros. Pero él no lo reflejaba, era una persona amorosa con nosotras. Grabamos muy bien el video, fueron unos días muy lindos en Acapulco. Tengo un recuerdo muy bueno de él, lindo”, aseguró la actriz, que tenía 21 años cuando grabo el videoclip.

En relación con si presenció una relación tensa con su manager, la actriz aseguró que no tenía “un recuerdo de él sufriendo ni de un manager maltratándolo”, simplemente “recuerdos de trabajo”.

Luego de saltar a la fama internacional en gracias al videoclip de Luis Miguel, Betina O´Connell formó parte de la exitosa tira Montaña Rusa Instagram: @betinaoconnell_

Finalmente, la protagonista de “Suave” contó cómo le llegó la propuesta para encarar este trabajo. “A mí me llamaron a un casting y yo no sabía para qué era. Me dijeron que era en traje de baño, que era medio playero. Y había mucha fila, muchas chicas esperando. Yo tenía que dar un examen en la facultad y dije: ‘No me van a elegir, la verdad, tengo que dar el examen, me voy a mi casa’. Y me fui. Cuestión que no lo hice, pero a las tres semanas me llamaron y me dijeron que había quedado elegida”, contó.

Afortunadamente, pese a no haber hecho el casting, quedó gracias a una experiencia anterior: “Ese mismo año yo había estado en México filmando una publicidad de papas fritas, que estaba saliendo en ese momento al aire. Y me vieron en esa publicidad y me eligieron por eso, no por el casting, que no hice”, aclaró.

Betina O´Connell junto a Esteban Prol, con quien comparte las grabaciones de la radionovela Inconquistable corazón Instagram: @betinaoconnell_

O’Connell encaró este año, en medio de la pandemia de coronavirus, un proyecto que intenta revivir la radionovela, de la mano de Radio del Plata. La primera entrega, en la cual ella forma parte del elenco es Inconquistable corazón, un clásico de Alberto Migré que se emitió en televisión entre 1994 y 1995, por Canal 9.

La versión televisiva estaba protagonizada por Pablo Rago y Paola Krum. En el formato radial, la actriz comparte elenco con Héctor Calori, Nora Cárpena y Esteban Prol.

LA NACION