Insólito: el Superman brasileño fue atropellado al intentar parar un colectivo con sus “poderes”

Luis Ribeiro de Andrade, humorista brasileño, fue atropellado por un colectivo mientras estaba tratando de imitar a Superman. Según el medio local F5 News, el hecho que se viralizó ocurrió en el municipio brasileño de Barra dos Coqueiros, situado en la región de Aracaju.

El incidente quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales. En el clip se puede observar a Ribeiro intentado frenar al vehículo con sus “poderes”. Para su desgracia no lo logra.

El Superman brasileño

Tras lo sucedido, este “Superman brasileño” habló con el medio citado y asumió la responsabilidad del accidente. ”Asumo la responsabilidad de todo. Fui a la empresa de autobuses para que no se penalizara al conductor, ya que él no tuvo la culpa de lo que ocurrió. Al final no me pasó nada porque tenía la mano de Dios a mi lado”, comentó Ribeiro.

De acuerdo con F5 News, el Sindicato de Empresas de Transporte de Pasajeros de Aracaju confirmó que el hombre llamó a la empresa para pedir las disculpas correspondientes.

Cabe resaltar que por este hecho, las autoridades locales no multaron a Ribeiro, quien no sufrió ninguna herida.

EL TIEMPO/GDA