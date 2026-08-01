Virginia Edwards, veterinaria: “No es seguro tener lirios dentro de una casa donde hay gatos”

Los lirios pueden provocar una intoxicación mortal en un gato incluso ante una exposición mínima. La veterinaria Virginia Edwards detalló las variedades más peligrosas, las vías de envenenamiento, las primeras señales y la importancia de iniciar el tratamiento antes de que el daño renal sea irreversible.

Por qué los lirios pueden causar insuficiencia renal mortal en gatos

En un artículo del Hospital Veterinario Docente de Virginia Tech, la profesora asistente de la Facultad de Medicina Veterinaria Virginia-Maryland, afirmó: “No es seguro tener lirios dentro de una casa con gatos”. Las plantas de los géneros Lilium y Hemerocallis pueden provocar una insuficiencia renal mortal, mientras que otras especies conocidas como lirios causan distintos problemas de salud.

Los primeros síntomas suelen aparecer en el gato dentro de las 12 horas posteriores a la exposición Magnific

La experta explicó que este tipo de intoxicación es frecuente porque los lirios son populares como plantas ornamentales tanto en interiores como en jardines. Además, según la especialista, “la cantidad necesaria para alcanzar un nivel tóxico en un gato es pequeña”.

Lirios tóxicos para gatos: especies de Lilium y Hemerocallis que deben evitarse

Cada planta tiene un nombre científico, pero puede comercializarse bajo distintas denominaciones comunes. Esta variedad dificulta la identificación de opciones adecuadas para hogares con mascotas.

Los ejemplares de los géneros Lilium y Hemerocallis son los responsables de la intoxicación por lirios. El primero representa el mayor riesgo e incluye las siguientes variedades:

Lirio asiático (Lilium asiaticum)

Lirio oriental (Lilium orientalis)

Lirio de Pascua (Lilium longiflorum)

Lirio Stargazer (Lilium ‘Stargazer’)

Lirio tigre (Lilium tigrinum o Lilium lancifolium)

Las plantas del género Hemerocallis, también conocidas como lirios de día, son extremadamente tóxicas. Otras especies de apariencia similar pueden ocasionar reacciones diferentes.

El lirio de la paz, perteneciente al género Spathiphyllum, suele promocionarse como una alternativa apta para estos hogares. Sin embargo, puede provocar irritación y ardor en la boca si el animal lo muerde.

Polen, hojas y agua del florero: cómo se intoxican los gatos con lirios

El compuesto exacto responsable del envenenamiento se desconoce, pero todas las partes de la planta son tóxicas. El polen y el agua de los floreros que contuvieron estas especies también son tóxicos.

Una pequeña cantidad de polen puede desencadenar una reacción grave. La exposición puede ocurrir si el material queda adherido a una pata y el felino lo ingiere cuando se limpia. El animal tampoco necesita morder directamente la planta para enfermarse. Beber el agua de un jarrón que contuvo lirios puede producir el mismo cuadro.

Síntomas de intoxicación por lirios y cuándo comienza el daño renal

Las primeras señales suelen aparecer durante las 12 horas posteriores a la ingestión. Entre los síntomas se encuentran la pérdida del apetito, los vómitos, el letargo y el babeo.

Entre las 12 y 24 horas pueden comenzar a manifestarse signos de daño renal. Si el tratamiento se demora 18 horas o más desde la ingestión, el gato puede desarrollar una insuficiencia renal irreversible. Por eso, cualquier posible exposición exige atención veterinaria inmediata, incluso si el animal todavía no presenta síntomas.

La popularidad de los lirios en interiores y jardines aumenta el riesgo de envenenamiento Magnific

Por qué no existe un lugar seguro para los lirios dentro de una casa con gatos

Los lugares elevados dentro de una vivienda no eliminan el riesgo. La docente advirtió que los gatos son aventureros y pueden alcanzar incluso la parte superior de un armario o de un refrigerador.

El comportamiento habitual tampoco permite descartar una exposición. Edwards comentó que un animal que normalmente no mastica plantas puede cambiar repentinamente esa conducta y sufrir una intoxicación potencialmente mortal.