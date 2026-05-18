Qué está pasando en el aire de California, Nueva York y Maryland que obliga a cerrar puertas y ventanas
La alerta rige este lunes por ozono y partículas en suspensión; las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y usar mascarillas N95 o KN95
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El Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) reportó este 18 de mayo previsiones elevadas de contaminación por ozono en sectores de Nueva York y Maryland, además de un registro actual considerado dañino para grupos sensibles en una región de California. Frente a este panorama, las autoridades recomiendan permanecer dentro de casa, disminuir las actividades físicas al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas y reducir la exposición al exterior durante las horas de mayor polución.
Qué significa el índice AQI en EE.UU. y cómo funciona
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) utiliza el AQI para comunicar el estado diario del aire y sus posibles consecuencias sobre la salud.
Según explicó el organismo en su sitio AirNow, los valores de 0 a 50 se consideran satisfactorios; entre 51 y 100, moderados.
A partir de 51 pueden representar riesgos para quienes son especialmente sensibles a la contaminación atmosférica.
Cuando el índice supera ese umbral, la contaminación comienza a resultar perjudicial primero para grupos sensibles y luego para el resto de la población a medida que las cifras aumentan.
Entre los grupos más vulnerables, el sistema incluye personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, adultos mayores y niños.
Los índices de contaminación registrados en Nueva York
La alerta oficial, emitida por el Departamento de Salud y el Departamento de Conservación Ambiental del estado, rige desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche y se debe principalmente al ozono de superficie formado por el calor.
Según datos publicados por AirNow, la ciudad de Nueva York registra un AQI actual de 87. Sin embargo, el pronóstico oficial indicó que durante la jornada los niveles podrían llegar a los 105.
A su vez, Lower Hudson Valley Region presenta un índice actual de 55 vinculado a partículas PM2.5, también conocidas como material particulado fino, y una previsión de 101 con el correr de la jornada. Las otras regiones del estado mostraron índices moderados de contaminación atmosférica:
|Región
|AQI actual
|Contaminante principal
|Pronóstico 18 de mayo
Long Island Region
87
Ozono
87
Central New York Region
55
PM2.5
80
Eastern Lake Ontario Region
60
PM2.5
74
Upper Hudson Valley Region
55
PM2.5
74
Western New York Region
55
PM2.5
80
Adirondacks Region
47
Ozono
71
Maryland registró niveles elevados de ozono y partículas contaminantes
Maryland podría registrar este 18 de mayo niveles elevados de contaminación atmosférica. De acuerdo con AirNow, Metro Baltimore alcanzaría un AQI de 101. Northeast Maryland también llegaría a ese valor, mientras que Northern Baltimore escalaría hasta 108.
En otros sectores del estado, la calidad del aire se mantendría en niveles moderados:
|Región
|AQI actual
|Contaminante principal
|Pronóstico 18 de mayo
Hagerstown Region
44
Ozono
71
Lower Eastern Shore
63
PM2.5
84
Maryland Piedmont
50
Ozono
100
Southern Maryland
43
Ozono
84
Suburban DC
93
Ozono
100
Upper Eastern Shore
57
PM2.5
84
Western Maryland
47
PM2.5
71
Alerta por calidad del aire en California
La alerta en California abarca el Valle de Coachella y el paso de San Gorgonio, donde el viento está generando niveles peligrosos de partículas en suspensión. En ese contexto, San Bernardino registró el AQI más elevado del estado: 121, asociado a partículas PM10.
En el resto del estado, los monitoreos oficiales reflejaron principalmente índices moderados vinculados a partículas PM2.5, PM10 y ozono:
|Región
|AQI actual
|Contaminante actual
|Pronóstico 18 de mayo
|Contaminante previsto
Central Orange
98
PM10
53
PM2.5
South Coastal LA
93
PM2.5
50
PM2.5
Metro Riverside CO
87
PM10
53
PM2.5
San Diego Mesa and Inland Valley
86
PM2.5
45
Ozono
Saddleback Vly
83
PM2.5
48
Ozono
S Central LA CO
82
PM2.5
53
PM2.5
San Diego Coast
78
PM2.5
42
Ozono
Coachella Vly
74
PM2.5
50
Ozono
Imperial Valley
73
PM10
55
PM2.5
Central LA CO
70
PM2.5
53
PM2.5
¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire?
Según explicó la EPA, una de las principales medidas que debe tomarse consiste en permanecer dentro de casa durante los períodos de mayor polución. El organismo también aconseja reducir los ejercicios intensos al aire libre, y mantener cerradas puertas y ventanas.
Por su parte, Arizona Health recomienda utilizar el aire acondicionado en modo de recirculación para impedir el ingreso de contaminantes desde el exterior. En caso de tener que salir, sugieren emplear mascarillas N95 o KN95, ya que este tipo de protección ayuda a filtrar partículas finas suspendidas en el ambiente.
Otra alternativa para mejorar las condiciones del aire en espacios interiores son los filtros de aire particulado de alta eficiencia (HEPA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con un video técnico publicado por Jaes Company, estos sistemas de purificación pueden bloquear hasta el 99,995% del material particulado presente en el ambiente.
El mecanismo funciona mediante capas de microfibras distribuidas en distintas direcciones que forman una estructura capaz de atrapar impurezas microscópicas. A medida que el flujo atraviesa ese entramado, los residuos quedan retenidos mediante diferentes procesos físicos.
Según la explicación técnica, este sistema de filtración puede contribuir a disminuir la presencia de humo, polvo y otros contaminantes en interiores, especialmente durante episodios de baja calidad ambiental.
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