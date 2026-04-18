De tulipanes a cerezos: cuándo y dónde ver las mejores flores de primavera en todo EE.UU.

En Estados Unidos, la llegada de la primavera boreal se refleja en las postales de campos, parques y ciudades cubiertos de flores como cerezos, tulipanes y especies silvestres. Estas floraciones se producen entre marzo y julio en distintos puntos del país norteamericano.

Festival Tulip Time en Holland, Michigan: fechas y origen de los tulipanes

En Holland, Michigan, la floración de tulipanes se vincula con la herencia neerlandesa de la ciudad. El festival Tulip Time se realizará entre el 1° y el 10 de mayo. Durante esas fechas, millones de flores cubren parques, jardines y calles.

En California, los campos de Carlsbad reúnen 80 millones de ranúnculos en un predio de 55 acres abierto hasta mayo Tripadvisor

Según Tulip Time Festival, el evento comenzó en 1929, luego de que la ciudad adoptara esta especie como símbolo para homenajear sus raíces holandesas. La iniciativa surgió en 1927 a partir de una propuesta educativa y se concretó con la plantación de 100 mil bulbos importados desde Países Bajos.

En la actualidad, la celebración reúne más de cinco millones de tulipanes en flor. El programa incluye desfiles, danzas tradicionales con trajes neerlandeses, exhibiciones culturales y actividades abiertas al público.

Campos de ranúnculos en Carlsbad, California: horarios y datos clave

En Carlsbad, los campos de The Flower Fields at Carlsbad Ranch permanecen abiertos hasta principios de mayo. El predio ocupa 55 acres (aproximadamente 22 hectáreas) y reúne filas de 80 millones de ranúnculos.

El lugar ofrece vistas del océano Pacífico y una paleta de 13 tonos distintos de flores. El sitio oficial indica que allí se cultiva la variedad Tecolote Giant Ranunculus.

La historia del campo se remonta a la década de 1920, cuando el horticultor Luther Gage introdujo esta especie en la región. Más tarde, el productor Edwin Frazee trasladó el cultivo a Carlsbad, donde se mantiene hasta hoy.

Superbloom en Death Valley: cuándo ver flores silvestres en California

En el Parque Nacional del Valle de la Muerte, la floración masiva ya finalizó en las zonas bajas. Según el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), las flores comenzaron a producir semillas tras el pico registrado a comienzos de la temporada.

Este evento se adelantó por una ola de calor histórica en el suroeste, detalló Fox Weather.

Sin embargo, en las zonas de mayor altitud, las floraciones continúan entre abril y junio con especies de flores silvestres del desierto que aportan colores púrpura, rosados y rojos al paisaje.

El organismo indicó que este proceso puede observarse en sectores como Emigrant Canyon Road, Dante’s View y la ruta CA-190 cerca de Father Crowley Vista.

La temporada de flores silvestres en Texas

En Fredericksburg, en la región de Texas Hill Country, la temporada de flores silvestres alcanza su pico entre fines de marzo y mediados de abril.

De acuerdo con Visit Fredericksburg, el predio Wildseed Farms cuenta con más de 200 acres (unas 81 hectáreas) de campos en flor. Los visitantes pueden recorrer senderos de unos 800 metros que atraviesan especies como los bluebonnets y las amapolas rojas.

¿Cuándo es el festival de lilas en Rochester, Nueva York?

El Festival de Lilas se celebrará del 8 al 17 de mayo en Highland Park, Rochester.

De acuerdo con el sitio del parque, la exhibición se extiende sobre unas 22 acres (alrededor de 9 hectáreas).

La colección comenzó en 1892, cuando el horticultor John Dunbar plantó las primeras lilas y desarrolló nuevas variedades. Actualmente, el parque reúne cerca de 1200 arbustos que representan más de 500 especies distintas.

Esta diversidad convirtió a Highland Park en una referencia mundial para la observación de lilas, con ejemplares que incluyen variedades históricas desarrolladas en la propia ciudad.

Lirios araña en Carolina del Sur

En Catawba, el parque estatal Landsford Canal alberga la mayor población de lirios araña Rocky Shoals. Según South Carolina State Parks, estas flores aparecen cada año a lo largo del río y pueden observarse entre mayo y mediados de junio.

El acceso se realiza mediante un recorrido de ida y vuelta de 1,5 millas (2,4 kilómetros) por senderos como Nature Trail o Canal Trail, que conducen a un mirador desde donde los visitantes pueden tener las mejores vistas.

El calendario de floración para 2026 se mantiene dentro de parámetros habituales, con un pico previsto entre mediados y fines de mayo. Además, durante ese período se organiza el evento Lilyfest, programado para el 16 y 17 de mayo, con actividades guiadas y propuestas abiertas al público.

Las orquídeas silvestres en Minnesota

En Pennington, Minnesota, la flor estatal, conocida como Showy Lady’s Slipper crece en bosques húmedos del norte del estado y se observa en especial a lo largo de una ruta escénica.

De acuerdo con el sitio de esta ruta, estas orquídeas aparecen en abundancia hacia fines de junio. Se observa sobre todo en los bordes del camino, en áreas cercanas al Chippewa National Forest. El recorrido, de 28 millas (unos 45 kilómetros), atraviesa paisajes de pinos, álamos y abedules donde se concentran estas flores.

Según FOX Weather, el período de floración se extiende entre el 15 de junio y el 5 de julio, con un pico que suele registrarse entre el 25 y el 28 de junio.

En el Brooklyn Botanic Garden, la diversidad de árboles permite prolongar la temporada de cerezos hasta ocho semanas Tripadvisor

¿Hasta cuándo se pueden ver los cerezos en Nueva York?

En Nueva York, la temporada de cerezos en flor se extiende aproximadamente durante un mes desde el inicio de la primavera. Según The New York Times, la mayoría de los árboles alcanza su floración hacia mediados de abril, aunque algunas variedades pueden adelantarse o prolongarse hasta fines de ese mes o comienzos de mayo.

Los cerezos se distribuyen en distintos puntos de la ciudad. Algunos de los lugares más destacados son:

Central Park

Washington Square Park

Prospect Park

Flushing Meadows Corona Park

Hunter’s Point South Park

Roosevelt Island

En espacios como el Brooklyn Botanic Garden la floración puede extenderse hasta cerca de ocho semanas, debido a la diversidad de especies.