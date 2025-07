Vive en Nueva York: tiene 80 años, es corredor de largas distancias y revela su “arma secreta” para estar en forma

Correr maratones requiere de preparación física y mental, pero nada tiene que ver con la edad. Al menos así lo ha demostrado, David Frisone, un hombre de Nueva York que a sus 80 años es parte de un club de corredores y ha participado en carreras de largas distancias.

Frisone revela el secreto detrás de las carreras

Frisone corrió los maratones de la ciudad de Nueva York y de Boston, y participa en una combinación de carreras de 5K y 10K en determinadas noches de la semana, de acuerdo con The New York Post. Según reveló, la gente le aconseja que se concentre en carreras más cortas. Sin embargo, él sigue firme en ser un maratonista.

Sus compañeros en el club de corredores comparten fotografías en las redes sociales Facebook Ellen Greenspan

El hombre descubrió sus habilidades en las pistas en la Erasmus Hall High School de Brooklyn, en la década de 1960. Sin embargo, al llegar a la Staten Island Community College, que no tenía equipo, dejó las carreras. Luego, cuando sus hijos quisieron comenzar a correr, salió del retiro a los 40 años.

“No correr durante 20 años, probablemente me ayudó a conservar mis piernas, a mantenerlas en forma. Fue un arma secreta accidental”, reveló como una primera pista de lo que lo mantiene en forma para correr a sus 80 años.

“La mayoría de la gente con la que corro son unos 15 o 20 años más jóvenes que yo”, dijo el hombre de New Hyde Park, una villa ubicada en el condado de Nassau. “Siempre intentan ganarme, pero le gano a la mayoría de ellos”, agregó.

Amigos y convivencia, el club con el que comparte su pasión

Actualmente, Frisone es miembro del club Long Island Road Runners (LIRRC, por sus siglas en inglés), con quienes no solo comparte su gusto por las carreras de larga o corta distancia, sino también la amistad, lo que le da otro beneficio a la actividad deportiva. “No solo salimos a correr. Siempre hacemos algo después. Ya sea un bagel, pizza, comida mexicana o algo parecido”, señaló a The New York Post.

Así comparte su pasión con otros miembros del Long Island Road Runners Club Facebook Teresa Tribbs

“Es una forma de celebrar tu carrera y de mantener viva la conversación”. Estas actividades le brindan buenos amigos y actividad social, lo que le ayuda a Frisone a combatir una preocupación de los médicos, quienes advierten que demasiadas personas mayores se deterioran debido al aislamiento.

Como una forma de tener más actividades, el maratonista se ofrece como voluntario para ayudar a la instalación del grupo en el parque Eisenhower y luego participa en carreras semanales, “con lo que inspira a otros participantes, muchos de los cuales son mucho más jóvenes”, señala.

“Me hace competitivo y es una forma de adicción. Si tuviera que dejar de correr, lo extrañaría muchísimo”, comentó Frisone.

El hombre celebra sus logros en las carreras Facebook Teresa Tribbs

Sus logros en las carreras, a los 80 años

Frisone y su esposa, Maureen, participaron en la maratón de Nueva York de 2010, que el hombre de 80 años terminó en aproximadamente cinco horas. Para 2015, completó la maratón de Boston en aproximadamente 4 horas y 34 minutos, a lo que llamó su logro más significativo.

“En Boston hacía mal tiempo, frío y lluvia, pero cuando eres adicto a correr, simplemente lo intentas”, dijo.