Vivió un infierno por la deformidad de su nariz hasta que un gesto inesperado lo cambió todo

La nariz de Conrado Ramos Estrada se había vuelto tan bulbosa que apenas podía comer y respirar. Esto también le había provocado un problema de autoestima, por lo que comenzó a usar barbijos y pañuelos para ocultarla y así evitar las miradas de los curiosos. Un día, haciendo trabajos de paisajismo y jardinería en la casa de un cirujano, su empleador se acercó y decidió ayudarlo.

“Vi a este hombre haciendo jardinería en mi fondo cuando noté su caso severo de rinofima. Me presenté y me ofrecí a corregir su deformidad facial, algo que él aceptó felizmente”, contó en las redes sociales Thomas Romo, el cirujano plástico que operó a Ramos Estrada.

El hombre había visitado a varios médicos durante toda su vida, pero ninguno había podido ayudarlo Instagram @drthomasromo

En la publicación explicó que el hombre padecía un trastorno de la piel que hace que la nariz se agrande y se vuelva roja, protuberante y bulbosa. Una situación con la que el obrero había batallado durante muchos años, de visita en visita, con médicos dermatólogos. “Después de eliminar el exceso de crecimiento, le rediseñé la nariz y le apliqué vendajes estériles. Estaba muy emocionado y agradecido. No hay mejor satisfacción que poder usar mi especialidad y habilidad para mejorar la calidad de vida de otra persona”, reflexionó el médico en Instagram.

Para poder hacer la cirugía, el cirujano tuvo que rediseñar la nariz Instagram @drthomasromo

Ramos Estrada, de 57 años, es pintor y también trabaja en la construcción en Port Chéster, Nueva York. Antes de implementarse el uso de barbijos por la pandemia, él ya los usaba para ocultar su deformidad facial de la mirada de los curiosos. “La gente me miraba fijamente. Los niños preguntaban a sus madres qué me había pasado y yo lo evitaba usando una máscara facial todo el tiempo”, dijo en una entrevista con el New York Post.

“Cada vez que me llevaba comida a la boca, chocaba con la cuchara. Estuve seis años viendo a doctores y expertos de la piel y nada mejoraba”, amplió. El problema se había convertido en una situación severa cuando comenzó a tener dificultades respiratorias y a manifestar ronquidos agudos.

La nariz del hombre llegaba cerca de sus labios, algo que le dificultaba comer Instagram @drthomasromo

A mediados de 2021 hizo algunos trabajos en la casa de Thomas Romo, ubicada en Bronxville, quien advirtió su padecimiento y decidió operarlo sin cobrarle un centavo. Cuando el cirujano se acercó a Ramos Estrada, lo abrazó y le dijo unas palabras que con el tiempo quedarían grabadas en la memoria de su paciente: “Yo te voy a ayudar”.

“Eestaba muy feliz y no se abstuvo de exponerse al sol durante su proceso de curación. Esto le provocó una hiperpigmentación marrón en la nariz”, explicó sobre el color oscuro que quedó en el rostro del hombre. Además, profundizó sobre la afección que padecía el obrero: “Se cree que es el resultado de una rosácea severa y no tratada, una afección cutánea inflamatoria crónica que causa enrojecimiento facial en la nariz y las mejillas”.

Thomas Romo hace trabajos solidarios a través de Little Baby Face Foundation, una fundación dedicada a brindar cirugías a niños con deformidades faciales Instagram @drthomasromo

Luego de ver el resultado de Ramos Estrada, el médico aprovechó para enfatizar sobre la importancia de seguir las instrucciones del posoperatorio. Por otro lado, agregó que este caso había sido el “más grave” que había visto ahora. Romo también ayuda gratis a niños con deformidades faciales a través de su ONG solidaria Little Baby Face Foundation.

A partir de la cirugía, entre ambos se creó un vínculo muy fuerte y así lo expresó Ramos Estrada al medio neoyorquino: “Creo que Dios envió un ángel para cuidar de mí. Así es como yo veo al doctor Romo”.