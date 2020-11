Vuelo viral: madre e hija hacen historia al pilotear juntas un avión

Son el primer dúo de madre e hija en pilotear juntas un avión Crédito: Instagram

10 de noviembre de 2020 • 10:26

Suzy y Donna Garrett conforman la primera pareja de madre e hija en pilotear juntas un avión comercial de pasajeros. Ambas mujeres trabajan para SkyWest Airlines y su historia se viralizó en los últimos días.

Suzy tiene 56 y años y desde hace más de 30 que se dedica a ser "chofer" de aeronaves. Incluso fue una de las primeras mujeres contratadas por la aerolínea para estar a cargo de los viajes, y ahora puede disfrutar de su trabajo junto a su hija, según señaló el Daily Mail."Nos encanta nuestro trabajo. Eso no se ve demasiado en otras ocupaciones", había contado Suzy al blog de SkyWest Airlines unos meses antes de realizar la hazaña junto a su hija.

El amor por los aviones es algo familiar, dado que tanto el marido de Suzy como su otro hijo son pilotos. "Nuestros hijos no pensaban en convertirse en pilotos, pero cuando comenzaron a buscar otras carreras, que eran más de oficina, vieron lo felices que éramos y eso les abrió los ojos", contó Suzy. Compartir la pasión con su hija la entusiasma: "¡Me encanta! Me encanta de verdad. Es genial que tu hijo experimente lo que tú has experimentado".

Por su parte, Donna aclaró: "Estuve expuesta a la aviación toda mi vida. Decidí volar por la pasión y el amor de mis padres por volar. Lo hicieron muy divertido". A su vez, agregó que "experimentar el estilo de vida" de sus padres fue "maravilloso y una gran inspiración".

Donna es una influencer de Instagram. En su cuenta, donde acumula más de 38.000 seguidores, suele publicar fotos de viajes alrededor del mundo, junto a su familia y vestida con el uniforme de piloto.