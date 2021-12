La fatídica historia de la “joven promesa” de Lazio que fue rechazada y apodada “Benjamin Button”

A mediados de 2013, el camerunés Joseph Minala era destacado en la prensa italiana como la gran promesa del equipo juvenil de la Lazio. Su notable participación en las divisiones menores llevó a que fuese inscripto para 2014 en el primer equipo “biancocelesti” a pesar de que solo tenía 17 años.

La oportunidad de ser convocado en la squadra oficial le llegó para un derbi della capitale contra la Roma. No podía haber mejor ocasión. Sin embargo, su irrupción pública ese día resultó muy distinta a lo esperado.

Joseph Minala y su familia, en 2017 Facebook @minalajosephmarie

En vez de crear comentarios por su talento con el balón, la respuesta general fue una ola de críticas y burlas por su aspecto físico. Las arrugas en la cara y su desarrollada musculatura fueron el blanco preciso para que los hinchas rivales dijeran que Minala había mentido sobre su edad.

Luego, una publicación de un portal de Senegal le dio más fuerza a la tormenta: ”No tengo 17 años, tengo 42″, reseñaron que había dicho el futbolista.

El alud del “Benjamin Button” del fútbol comenzó entonces y todavía no ha parado. Así su pasaporte certifique que nació el 24 de agosto de 1996.

El doble castigo de un joven migrante

Joseph Minala creció en el seno de una familia sin mayores comodidades de Yaundé, la capital de Camerún. Su pasión por el fútbol se presentó como la oportunidad ideal para vencer la pobreza.

Con 14 años llegó a Italia para integrar las filas del modesto Atletic Citta Dei Ragazzi, un club amateur. Luego, pasó por otros dos equipos semiprofesionales y arribó a las inferiores de la Lazio, uno de los más tradicionales de Italia.

Su promisorio talento se certificó en el equipo del águila gracias al título que obtuvo en el Torneo Regional Juvenil, en 2013.

Para entonces, algunos de los padres de los jóvenes contra los que competía ya apuntaban que parecía un poco mayor. Su rostro era el principal centro de las críticas.

En medio de esos señalamientos hizo parte de la pretemporada de 2014 del Napoli, pero no lo contrataron. La Lazio lo recibió de vuelta y lo inscribió en el primer equipo.

El 9 de febrero de 2014 fue la primera convocatoria de Minala en la Serie A. Su equipo empató 0-0 con la A.S. Roma y, desafortunadamente, la mayor noticia fue su rostro. ”Minala es más viejo que la Lazio”, protestaban iracundos los hinchas giallorossi.

Inviduosità è la debolezza dell'uomo e la gente d'anima povera quando essere in série A fa male agli altri vi voglio bn loool forza lazio — minala joseph marie (@MarieMbjm) February 11, 2014

”El curioso caso de Benjamin Minala”, parodiaban en redes sociales con el personaje cinematográfico de Benjamin Button.

El jugador recibía improperios y comentarios dudando de su edad. Y llegó la publicación del portal senegalés en la que decían que él había aceptado tener más de 40 años. Ese fue el detonante: todo se agravó.

Los rumores cobraron eco nacional y se empezó a exigir una investigación formal sobre sus documentos de identidad.

”Para nosotros no existe ninguna polémica ni nada que aclarar. No habrá ninguna investigación. El chico está contento y quiere seguir jugando y no ser molestado”, dijo en su momento Stefano De Martino, jefe de prensa de la Lazio en aquel entonces.

Vi do stop assist per ave un motivo di invidiarmi di piu 😆😆😆 pic.twitter.com/OCFqNrG7hd — minala joseph marie (@MarieMbjm) May 20, 2014

”Son especulaciones, ahora Joseph está tranquilo. Tuvo una infancia difícil, ese es el punto”, expresó Diego Tavano, quien era el agente del jugador.

”La envidia es la debilidad del hombre y de las personas con el alma pobre”, cerró en ese entonces el propio Minala en su cuenta de Twitter. Pero la investigación debía continuar.

La verdad de su edad

“En referencia a los informes de prensa que aparecieron sobre la edad del futbolista Joseph Minala, se confirma la absoluta legitimidad de la documentación presentada ante los organismos federales. Además, se denuncia un nuevo intento de círculos hostiles de arrojar una luz siniestra sobre la labor del club y de los jugadores, y se reserva el derecho de emprender acciones contra los responsables de la protección del buen nombre del club y el jugador”, informó al tiempo de la polémica la Lazio en un comunicado de prensa.

Aun así, la Federación Italiana continuó con su propia pesquisa. Pero la información era certera: Minala nació el 24 de agosto de 1996. Hasta ahí llegó ese primer alud.

Piu alto di me c'e solo me sono tinto a vita di biancoceleste forza lazio pic.twitter.com/laj3sSShXd — minala joseph marie (@MarieMbjm) February 27, 2014

En abril de 2014, con el número 58 en la espalda, Minala debutó con la Lazio. ”Ayer jugaba en la calle por puro placer sin zapatos, hoy juego con la ‘primera camiseta’ de la capital”, llegó a escribir en un mensaje con una foto de sus primeros partidos.

Minala siguió formando parte de la Lazio hasta agosto de 2014. Ese mes, a pesar de su buen rendimiento, fue cedido al Bari, entonces de la segunda división italiana.

Desde ahí protagonizó un verdadero trasiego por clubes de menor envergadura en Italia. Su éxito juvenil se tornó fugaz.

La promesa que no pudo terminar de despegar

Aunque resulta imposible establecer una relación directa con la polémica de su edad, algunos aficionados han encontrado en ese “boom” las razones de su declive.

En la actualidad, la huella de ese escándalo todavía se hace presente en diversos comentarios por redes sociales.

En 2020, el periplo de Minala, que bien podría considerarse como su “bajonazo”, lo llevó hasta el fútbol chino.

Hace un par de meses regresó a Italia para jugar en el Lucchese, un equipo de la Serie C. Su presentación fue de película. “Desde China: ‘Bruce Lee’”, se leyó en el peculiar anuncio oficial.

Su equipo lleva menos de dos años de existencia tras haber sido reestructurado. A lo mejor en este club nuevo, el camerunés, ahora de 25 años, podría tener un segundo renacer, ya que, aunque los hinchas lo llamen viejo, todavía es bastante joven. Y su pasaporte lo ratifica.