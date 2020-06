"Wipe it down", el reto viral que te hace limpiar un espejo para convertirte en una versión distinta de vos

7 de junio de 2020 • 12:19

Wipe It Down es un nuevo desafío viral que nació en TikTok , pero que ya superó la barrera de esa aplicación y ahora estalló en todas las redes sociales.

Este challenge debe su nombre a la canción "Wipe it Down", del artista BMW KENNY . Por eso, cada vez que se escucha wipe (limpiar), los usuarios pasan un trapo a un espejo y, luego de la tercera pasada, la persona aparece transformada.

Según el sitio Know Your Meme, el desafío comenzó con TikToker rominagafur el 26 de abril de 2020, aunque en ese momento estaba musicalizado con la canción "The Box", de Roddy Ricch.

Hasta el momento, el hashtag #wipeitdown acumula 6300 millones de vistas en TikTok y ha sido replicado muchísimas veces por los usuarios de esa plataforma, incluyendo algunas versiones protagonizadas por celebridades, como el actor Will Smith y el cantante Jason Derulo .