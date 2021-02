“Ya no tengo palabras”: el descargo de una profesora al recibir un polémico mail

Una profesora universitaria recibió un email de un alumno donde le solicitaba que le especificara los temas que iban a entrar en un examen. Indignada por el pedido, publicó el texto completo en Twitter y enseguida se volvió viral, no solo por la necesidad del estudiante, sino por la reacción de la docente al exponerlo.

La cardióloga María Luaces, profesora de la Escuela de Medicina y la Universidad Complutense de Madrid, España, hizo público el correo electrónico de un alumno que buscaba aprovechar el tiempo en temas que iban a estar contemplados en la evaluación. Esto causó el enojo de la profesional, quien escribió: “He recibido este mensaje en referencia a un examen de la universidad. Yo ya no tengo palabras”.

He recibido este mensaje, en referencia a un examen de la Universidad. Yo ya no tengo palabras. pic.twitter.com/Dx491BXNT0 — María Luaces (@Cardiolume) January 29, 2021

El texto que se viralizó en la red social y generó un extenso debate dice: “Buenos días, María. ¿Podría, por favor, decirme sobre qué temas saldrán las preguntas del examen? Perdón por el atrevimiento, pero tanto usted como yo no tenemos mucho tiempo libre y el poco que tenemos hay que aprovecharlo, y me iría más a los temas que usted me diga que estar mirando otros que carezcan de menos importancia”.

“Le vuelvo a pedir perdón por mi atrevimiento, pero me gustaría aprobar la asignatura y pasar a otras”, completó el estudiante.

La profesora se sumó al debate que ella misma inició cuando publicó el mail del alumno

El posteo alcanzó los 70 mil likes y recibió más de 17 mil comentarios con mensajes a favor y en contra del estudiante.

“Perdón profesora, pero me entristece su punto de vista. ¿Qué tiene de malo saber qué se va a evaluar en un examen? Tampoco es que le está pidiendo las respuestas. Si sus alumnos no saben que tópicos se evalúan usted está fallando cómo docente”, opinó un internauta.

La publicación generó comentarios a favor y en contra del alumno

“Desgraciadamente, esa es la sociedad que tenemos, no se hace nada por motivación ni por responsabilidad, solo por rentabilidad y para obtener resultados vagos precoces. Falta vocación, falta humanidad y mucha humildad”, escribió otra.

La docente se sumó de nuevo al debate: “Una vez más, se pone de manifiesto la importancia de los valores”, agregó.

“Pues yo siento ternura por el o la pobre. Tengo una hija universitaria y con la pandemia es autodidacta, pocas clases y mucho online. El pobre solo quiere saber en qué temas incidir más. No seas dura con él o ella que todos hemos sido alumnos”, respondió otro usuario.

LA NACION