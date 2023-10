escuchar

El exministro de Economía de Mauricio Macri Alfonso Prat-Gay analizó esta noche la situación económica y sostuvo que “está mucho peor” desde las elecciones Primarias, Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO). En este contexto, sostuvo que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, no va a obtener un mayor porcentaje de votos. Aunque opinó por qué todavía sigue siendo competitivo.

“La única explicación es la plataforma del peronismo con todo lo que eso implica. Esto no ocurre en otros países del mundo, que los sindicatos toman una postura ideológica o política en favor de un candidato”, dijo Prat-Gay invitado a Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio, en LN+. E hizo una fuerte crítica a la CGT: “Como sostiene siempre al partido peronista, apostó por apoyar a Massa a pesar de la caída del salario real. El salario en dólares está en los niveles más bajos de la historia y la CGT no le hizo un paro a este gobierno. Algunos que se dicen defensores del salario, del empleo y del trabajo, pero son defensores del suyo, no del de sus afiliados”.

En esa línea, el expresidente del Banco Central dijo que le cuesta mucho creer que el ministro de Economía pueda tener más votos de los que tuvo en las PASO. “La situación económica está mucho peor. Se disparó la inflación, el dólar, consecuentemente cayó el salario real, la pobreza está cerca del 50%. Todo eso tiene que repercutir, más allá del aparato y de lo que pueden decir dirigentes sindicales y que están siempre del lado del peronismo”, argumentó.

En otro momento de la entrevista, el exfuncionario de Macri sostuvo que el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei también es responsable de generar un desequilibrio económico. “Lleva dos años en la escena política, no es que apareció de golpe. Milei viene diciendo que no renueven sus plazos fijos y propone dolarizar y eliminar el peso sin dólares. Los ahorristas no siguen los consejos de Milei, tienen miedo a las propuestas de Milei”, observó Prat-Gay.

Y continuó: “El problema no es lo que dijo esta semana, sino lo que viene diciendo hace dos años. Los argentinos ahora que ven que Milei fue el candidato más votado en las PASO y que tiene chances de ganar, se protegen del tipo que dice que va a terminar con sus pesos. Es bastante obvio”.

También, analizó la propuesta de Milei que propone la eliminación del Banco Central, y sobre esto, Prat-Gay destacó la importancia de la entidad financiera. “Es importante tener una moneda sana; y si querés un sistema financiero sano, se necesita del Banco Central, el cual regula el sistema financiero. Al 99% de los países que le va bien tienen su propio Banco Central”, enumeró.

Y siguió: “La exageración de Milei es hacer un diagnóstico fundamentalmente del kirchnerismo, durante los dos mandatos de Cristina y el actual de Alberto Fernández, en donde la primera vez se llevó 60 mil millones de dólares y ahora 70 mil. El problema no es el Banco Central, sino que el kirchnerismo cuando es gobierno lo saquea”.

Prat-Gay se refirió a unas recientes declaraciones de Sergio Massa, quien anticipó el exministro de Economía Roberto Lavagna tendrá un rol destacado en su eventual gobierno. “Roberto Lavagna en lo que viene va a tener mucho que ver”, dijo, aunque evitó aclarar si el rol que pretende asignarle será el de titular del Palacio de Hacienda. Sobre esto, contó: “Tuve peleas fuertes con el ministro de Economía, porque le decía que me protegía la ley y que no tenía por qué darle los pesos que me estaba pidiendo. Por eso bajamos la inflación. Tan sencillo”.

Consultado sobre los dichos de Milei que provocaron un fuerte repudio, después de que el candidato de La Libertad Avanza dijera que “el peso no puede valer ni excremento” y recomendara protegerse en moneda extranjera, el exministro planteó: “No es una novedad y en eso tiene razón Milei. El problema no es la declaración sino la propuesta”.

Según analizó, no se puede eliminar el peso sin dólares. “Es saltar al vacío”, dijo. Y continuó: “En el fondo, Massa provoca la hiperinflación que Milei necesita para gobernar si llega a ganar. Por eso Milei termina siendo funcional a ese mismo esquema, porque cuanto mayor descalabro, más beneficioso es para él. Esto es muy peligroso en un momento en el que ya estamos en las puertas de la hiper”.

Cuando falta una semana paras las elecciones generales, Prat-Gay opinó: “Esta semana va a haber que apretar los dientes, porque va a haber todo tipo de suciedades y espero que los argentinos atraviesen eso y voten por convicción. Es mucho lo que se juega la Argentina que tiene una gran posibilidad, pero eso no va a suceder con el tipo que te empuja al precipicio ni con el que te dice que saltemos al vacío”.

