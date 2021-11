Alfonso Prat Gay: “Martín Guzmán estuvo dos años arrastrando los pies sin un programa económico”

El exministro de Economía, Alfonso Prat Gay, aseguró este lunes que el actual funcionario en ese cargo, Martín Guzmán, estuvo “estuvo dos años arrastrando los pies sin un programa” y dijo que si la Argentina “hubiera arreglado con el FMI hace un año, hoy el Banco Central tendría 6000 millones de dólares más de reservas”.

Prat Gay estuvo invitado a El Noticiero (LN+) y, en diálogo con Eduardo Feinmann, cuestionó la decisión de prohibir la compra de pasajes en cuotas al exterior, como así también la lentitud en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En línea con esto último, el exfuncionario analizó la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este sábado, donde aseguraba que el poder de decisión estaba en manos de Alberto Fernández, y no de ella.

“Cristina se está corriendo, dejándole la responsabilidad a a Alberto y que la cosa fluya. El último párrafo de la misiva apunta a eso (en relación a que es sobre el hambre del pueblo). Ella está diciendo: ‘No voy a ser un obstáculo’”, comenzó Prat Gay pero aclaró: “En realidad, la propia ley que ellos aprobaron (en relación a la ley N°27.612) le exige al Gobierno que cuando tenga un acuerdo con el Fondo, ese debe ser ratificado por el Congreso de la Nación. A ella no le toca votar a menos que haya que desempatar, pero no se puede correr de la responsabilidad, porque nadie aumentó la deuda tanto como ella en sus dos presidencias”.

Prat Gay criticó la negociación con el FMI

Acto seguido, Prat Gay señaló que lo que “Cristina no dice en su carta” es que “cuando ella tuvo la lapicera, la deuda publica pasó de 137 mil millones cuando asumió a 265 mil millones de dólares”. “Es decir, 128 mil millones más, casi la duplicó”, completó.

En seguida, sobre lo anterior, el exfuncionario de la gestión de Cambiemos alertó: “El Poder Ejecutivo tiene que tener una conversación con el Fondo, pero pasaron dos años y no hay ni un preacuerdo. El FMI pide que la Argentina tenga un programa, que igual lo tenés que tener. Sin embargo, Guzmán estuvo dos años arrastrando los pies sin un programa y las consecuencias están a la vista: aumentó la pobreza, la inflación y cayó la actividad económica”.

En esa línea, destacó cuáles son las consecuencias de haber demorado un acuerdo con el organismo internacional. “Si ellos hubieran acordado con el Fondo un año atrás, hoy el Central tendría 6000 millones de dólares más de reservas”, dijo y subrayó: “Para el Fondo es fácil decir: ‘Pónganse de acuerdo entre ustedes, total yo sigo cobrando’. Si ahora va a cobrar otros 2000 millones de dólares”. Feinmann le consultó si, efectivamente, los iba a cobrar. “Obvio -respondió-. No tiene sentido defaultear en diciembre, porque queda atrapado con los derechos especiales de giro. Es ponerse de punta con todos los integrantes del Fondo”.

Acto seguido, Feinmann le consultó por el nerviosismo de los inversores por la disponibilidad de dólares y el comunicado al respecto del Banco Central. “El temor que tienen los ahorristas es infundado, pero originado en la desconfianza del Gobierno; saben que si depositaron dólares en un banco terminaron en el Banco Central. Entonces si el central dice: ‘Yo no tengo dólares’. Y ahí surge la preocupación”, consignó Prat Gay.

“La negociación de Guzmán fue un fracaso”

Feinmann también le consultó al economista qué significa el salto en el riesgo país, que se ubicó en 1900 puntos. “Significa que Argentina no tiene crédito y que la negociación de Guzmán fue un gran fracaso, porque no logró restaurar el crédito, y por más que pateó los vencimientos, no logró ninguna quita, y los intereses de estos bonos empiezan a vencer en enero, cuando hay que hacer un pago de 700 millones de dólares, de los nuevos bonos reestructurados por Guzmán”, señaló Prat Gay.

Para concluir, dijo: “Todo esto te indica que la consecuencia de no tener un programa es esto. Vos te engañaste diciendo que podías funcionar así. Y este Gobierno asumió criticando al anterior por la fuga. Bueno, antes de las elecciones se patinaron 2500 millones (de dólares) para tratar de llegar bien con el Contado con Liqui. Es muy difícil creerle a un gobierno que perdió por 8 puntos y salió a explicar que había ganado”.

Las cuotas al exterior, prohibidas

Para Prat Gay, “impedir que los argentinos acceden a un régimen de cuotas es lograr que solo viajen a afuera los más pudientes, que ya tienen los fondos”. “Siempre que hay un cepo, hay arbitrariedades, y si agregás más cepos, el pato lo pagan los que menos tiene”, cuestionó el economista.

“Cuando tenés una maraña de regulaciones absurdas, te preguntás para qué usás los dólares que vinieron de las exportaciones”, analizó y señaló lo que consideró una contradicción: “El mismo Gobierno que dice: ‘Usted no puede comprar dólares para ir al exterior’; también le dice a los exportadores de carne que no pueden exportar. Gracias a esa regla se perdieron 100 millones de dólares”.