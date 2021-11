“Nos están diciendo ‘que se jodan los chetos’”: el duro comentario de Feinmann sobre la prohibición de venta de pasajes en cuotas

Eduardo Feinmann compartió con Pablo Rossi un nuevo pase en LN+. Con la flamante medida del Banco Central como tema principal, los periodistas recordaron viejos titulares del diario Clarín donde se sancionaban medidas similares en los años 70. “Todo esto ya lo vimos, ya se probó y ya fracasó”, sentenció el conductor de Hora 17, al referirse a limitar los pagos en cuotas para viajes al exterior. “Solo los necios hacen lo mismo buscando resultados diferentes”, completó.

Tras sus palabras, fue Feinmann quien comenzó a exponer al respecto. “No, para llegar al mismo camino: la nada misma”, corrigió a su par. “Hoy pregunté a alguien del Gobierno: ‘¿Por qué hacen esto? Algo que es tan impopular y le pega de lleno en la cabeza a la clase media’. Y me dijeron: ‘No, Eduardo. Vos tenés que tener en cuenta que en el último año en pasajes, La Argentina perdió siete mil millones de dólares. Se nos fueron, viste. Entonces no tenemos, no hay reservas, Eduardo’”, comentó el periodista con cierto tono burlón.

Rossi intentaba meter bocado pero el conductor de El Noticiero seguía encaminado con su declaración. “Hoy escuchaba algunos medios de ‘la corpo K’ decir: ‘Bueno, los gorilas quieren viajar... que se jodan’. Tremendo...”, narró. Luego, ironizando lo que escuchó prosiguió: “El gorilaje quiere viajar, que se jodan. Que se jodan los chetos, viejo”.

El enojo y la ironía de Feinmann por las nuevas medidas de BCRA

Por otro lado, apuntó contra Gabriela Cerruti: “Viste que la portavoz dice: ‘Acá viajar se puede’. Eso es cierto, nadie nos prohíbe viajar pero le hacen la vida imposible a aquellos que tienen una platita ahorrada o que si no tienen toda esa plata ahorrada para poder viajar la tienen que financiar”. “Clase media, media baja que no va a Roma, no va a Londres... va por ahí a Florianópolis”, cerró. “Es muy de psicópatas”, acotó Rossi en el cierre.

La medida del Banco Central

A partir del día de este viernes, 26 de noviembre, el BCRA dictaminó la prohibición de que los argentinos compren pasajes, alojamientos o servicios turísticos en el exterior en cuotas con tarjeta de crédito.

El anuncio fue establecido bajo la Comunicación 7407 y desató todo tipo de interrogantes para quienes ya estaban pagando viajes en cuotas. La nueva restricción no tiene fecha límite y desde el Gobierno advirtieron que se reevaluará “dependiendo de la diferente situación que vaya evaluando el BCRA sobre la situación financiera y macroeconómica” del país.

En cuanto a la medida, hay formas de pagar viajes al exterior en cuotas pero estas tendrán un interés del 43% anual.