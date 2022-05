Cristiano Rattazzi destacó la candidatura de Javier Milei, pero le marcó un límite.

El expresidente de FIAT Argentina, Cristiano Rattazzi, participó esta noche de Mesa chica, por LN+, y opinó sobre la coyuntura política y económica de la Argentina. Además, sostuvo que la gestión de Alberto Fernández tiene “graves problemas” y vaticinó un cambio de época. “Soy optimista, los jóvenes quieren algo diferente, no quieren vivir de planes, de limosna del gobierno, de promesas incumplibles”, manifestó.

Consultado sobre el futuro del país, el empresario sostuvo que los resultados de las últimas elecciones muestran que la sociedad quiere algo diferente, y se refirió puntualmente a los jóvenes: “Quieren y saben que necesitan trabajo enserio, trabajo de calidad, crear valor y eso lo pueden generar solo la industria y la empresa privada. Creo que los jóvenes se están dando cuenta de esto, es un cambio de época”.

Puntualmente, cuestionó el manejo de la pandemia por parte del oficialismo y emitió un fuerte descargo: “Vi que no iban a hacer absolutamente nada de lo que había que hacer en ese momento. De ahí en adelante, estamos esperando el 2023″.

Según Rattazzi, el potencial de la Argentina es absolutamente extraordinario en este contexto. Pero, aclaró: “Si fuera un país normal y serio, pero hace 90 años que estamos en crisis”.

En este sentido, enfatizó: “Hoy las votaciones dicen qué es lo que están mostrando los jóvenes, están diciendo que quieren algo diferente”. Y puntualizó sobre el fenómeno de Javier Milei. “La gente se está dando cuenta que con él o con su sistema puede ser que la Argentina pueda volver a tener la creación de valor, el trabajo en serio. Hay un potencial gigantesco”, opinó el expresidente de Fiat.

A continuación, José Del Rio le consultó si veía viable el proyecto del libertario, y el empresario aclaró: “Creo que va a ser sumado a una coalición”.