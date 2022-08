Jony Viale: “Cristina Fernández de Kirchner está desesperada”

Definición de “Jalabola” de la Real Academia Española: “Persona que adula a otra por servilismo o interés”. Veamos cómo se usa este concepto en la práctica; el “Jalabola” entonces sería un chupa medias; un alcahuete; un servil; ¿Qué está haciendo Cristina? Mandando a sus “Jabolas” a amenazar jueces, fiscales y periodistas; lo mismo de siempre; suelta a los Doberman para amedrentar porque está desesperada.

¿Cuál es mi punto? Te quiero mostrar que el kircherismo hace 20 años insulta, agrede, amenaza, grita, ofende, injuria, denosta, agravia, escracha, acosa y miente. Cristina Kirchner no tiene ninguna autoridad moral para hablar de violencia. Hace 20 años que vive separando a la sociedad entre amigos y enemigos; buenos y malos; aliados y cipayos. Y como diría Perón, “al amigo todo, al enemigo ni justicia”.

desesperada. El editorial de Jonatan Viale

Primero hay que identificar al enemigo: el campo; el periodismo; la Corte Suprema; Bonadío; Fayt; Luciani; la embajada; el FMI; La Anónima; Mercado Libre; Macri; Carrió; Milei.

Segundo. Una vez identificado, le echo la culpa de todos los males que mi gobierno no pudo, no supo o no quiso resolver: la inflación, la inseguridad y la corrupción.

Tercero. Una vez responsabilizado, lo ataco con los tapones de punta: escraches; amenazas; insultos; cadenas nacionales; mentiras; violencia. Así funciona el kirchnerismo; y esa violencia, ese odio, no solo baja desde Cristina, sino desde su empleado principal, el presidente de la Nación.

La sociedad ya lo entendió. Y se cansó. Pero los va a sacar del poder sin violencia, sin tiros, sin sangre y sin saqueos. La sociedad los va a sacar del poder dentro de muy poquito, con el mejor instrumento del mundo que son las urnas. ¿Sabes por qué Cristina está desesperada? Porque sabe que se le viene la noche.

¿Cuántos viajes al exterior hizo Milagro Sala y su banda entre 2008 y 2013? 80 viajes.

13 viajes a Uruguay

6 viajes a Bolivia

6 viajes a Brasil

2 viajes a Venezuela

2 viajes a Perú

2 viajes a Chile

2 viajes a Italia;

1 viaje a Francia

1 viaje a Estados Unidos

1 viaje a España

1 viaje a Cuba

1 viaje a Qatar

1 viaje a China

¿Te acordás lo que dijo “Shakira”? “En cada viaje nos daban u$s 10.000 por cabeza”. ¿Cuántos viajaban? Entre 10 y 15 integrantes de la Tupac Amaru por cada viaje. Hacé la cuenta, sacaron fácil más de 10 millones de dólares.

¿Vos te acordás quién hizo exactamente lo mismo? Nota de LA NACION: “La justicia investiga 35 viajes sospechosos de los hijos de Báez”

15 viajes a Chile

9 viajes a Europa

4 viajes a Paraguay

1 viaje a Panamá

1 viaje a Bolivia

Todo el clan Báez viajó moviendo millones de dólares. ¿Te das cuenta de que Milagro Sala y la familia Báez hicieron lo mismo? Recibieron millones de los Kirchner y se la llevaron afuera.

Acá tenés la explicación de la desesperación de la señora de Kirchner.