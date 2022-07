Eduardo Feinmann y Jonatan Viale coincidieron en “rescatar” a Silvina Batakis: “Tiene razón”

Este jueves, en el tradicional pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, los dos periodistas comentaron los cambios que se produjeron hoy en el Gabinete nacional, especialmente con la creación de un Superministerio del que se hará cargo Sergio Massa.

Cuando llegó el momento de hablar de Silvina Batakis, que renunció hoy al Ministerio de Economía luego de 24 días de gestión, los conductores fueron muy críticos de lo que sucedió con ella: “Es un papelón”, destacó Viale.

En el habitual pase entre El noticiero de LN+ y +Realidad, Feinmann y Viale hicieron un pormenorizado análisis de los cambios que se realizaron o anunciaron hoy en el seno del Gabinete Nacional, donde se anunció desde el ejecutivo la creación de un superministerio de Economía, Agricultura y Producción que será conducido por Sergio Massa.

Feinmann y Jony sobre la salida de Batakis: "Es un papelón"

En el marco de esas reformas, la hasta hoy titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández, y será en breve la presidenta del Banco Nación.

“Me contaron que la charla entre Batakis y Alberto Fernández fue horrible”, apuntó Feinmann para agregar acto seguido lo que le habría dicho la exministra al presidente: “Escuchame una cosa, hace 24 días me pediste por favor porque no tenías a nadie a quien poner y ahora me echás de esta manera, ¿que te creés que soy?”

“Tiene razón”, apuntó Viale. “Acá te demuestran lo inmorales que son, usan a las personas, las descartan. Son miserables”, aseveró para concluir: “La usaron, la descartaron”. Feinmann coincidió y acotó: “Y además la incendiaron”.

Luego, a la hora de analizar la breve gestión de la funcionaria al frente de Economía, Viale hizo un resumen muy crítico: “Batakis, 24 días espantosos. Llega. Habla. Se presenta con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se comenta la ropa. Vuelve... Deja de ser ministro ¡Es un papelón!”.

Mientras hablaba el conductor de +Realidad, en pantalla aparecía una imagen de la exministra de economía y en letras grandes, la frase: “Batakis duró 24 días”.

Viale hacía referencia en su comentario al viaje de la titular de Hacienda a Washington, donde se reunió con la titular del FMI, Kirstalina Georgieva. Un viaje del que la funcionaria regresó esta mañana, para dirigirse directamente a ver al presidente Fernández.

Lucas Morando, periodista de +Realidad, aclaró entonces que la funcionaria se había enterado que no sería más ministra “en el avión”. “El tema es que no sabíamos en qué momento se enteraba en el avión de lo que pasaba”, agregó el periodista de economía, Rubén Rabanal.

“Me da pena Batakis”, remató Viale, que luego agregó: “Me dicen que hay una imagen de ella en el aeropuerto”.

En ese momento, apareció en pantalla una foto de la funcionaria en el aeropuerto, replicando la imagen del afiche de la película La Terminal, en la que Tom Hanks interpreta a un ciudadano de un pequeño país europeo que se queda varado durante días en una terminal aérea de Estados Unidos.

Al observar el afiche, Feinmann señaló: “Siempre tan elegante”, y luego, al darse cuenta que se trataba de una imagen irónica, sentenció: “Ah, la película La terminal... se queda ahí varada”.

Luego de esta referencia al filme de 2004, ambos periodistas continuaron desgranando los detalles de un día cargado de noticias económicas y políticas y para finalizar se dieron tiempo para una imagen más, relacionada a Batakis. “Tengo la foto exclusiva de Batakis en su nuevo puesto de trabajo”, aseguró Feinmann que tras unos segundos de demora, logró compartir la imagen en la pantalla: un meme de Batakis atendiendo un puesto callejero de velas y sahumerios.