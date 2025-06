Cristina Pérez: “La Cámpora es una secta y Cristina Kirchner fingió demencia durante toda la causa Vialidad”

La periodista Cristina Pérez opinó sobre la ratificación de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, acusó a la exvicepresidenta de “fingir demencia” durante el proceso judicial y calificó a La Cámpora, organización política que conduce Máximo Kirchner, como “una secta”. En Comunidad de Negocios (LN+), la conductora televisiva dijo además que el fallo de la Corte Suprema demostró que el Poder Ejecutivo “tiene un límite”. “Se le investigó a pesar de su poder y se le investigó también cuando estaba en el poder”, celebró.

En un tramo de su intercambio con José Del Rio, Pérez habló sobre la existencia de “feligreses” que se empeñan en defender políticos rechazando la realidad expuesta por la Justicia. “En el caso de Cristina Kirchner, esos feligreses estarían personificados por La Cámpora. Este grupo no existiría sin ella. Es su secta y defiende un modelo de corrupción”, sostuvo. “Pero más importante es que Cristina nunca dijo ser inocente”, sumó.

“Cristina fingió demencia durante toda la causa. Sus abogados incluso tenían falencias para defenderla porque no podían desmentir con pruebas la vinculación entre su persona, el expresidente Néstor Kirchner y la plata que le llegaba en un grifo abierto sin fin a Lázaro Báez”, puntualizó la conductora de Siempre+.

Al opinar sobre el fallo de la Corte Suprema y el posterior discurso de la todavía titular del PJ frente a la sede del partido, Pérez dijo: “Ella dice que es digno estar preso. No, no lo es. Tiene invertidos los valores que figuran en nuestra Constitución. Todos saben en la Argentina que tener poder no es licencia para robar”.

“Cristina siempre se sintió por encima de la ley. Creía que el poder le pertenecía en representación del pueblo sin que nadie la estorbara. Tuvo el debido proceso. Y lo tuvo a pesar de querer cargarse a la república. Su objetivo era terminar con el sistema tal como se lo conoce y replicar su modelo de Santa Cruz en todo el país. Pero ello requería un engranaje que ella no tenía: una Justicia que estuviera descabezada”, destacó.

En ese sentido, resaltó: “Es muy importante lo que acaba de pasar. La república fue testeada en su máximo límite. El veredicto se tenía que conocer cuanto antes. Si la Justicia llevaba la discusión hasta después de las elecciones para legislador bonaerense, hubiera sido un papelón”.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner Santiago Filipuzzi

Más adelante en la entrevista, la periodista negó que la decisión de máximo tribunal busque proscribir a la exvicepresidenta. “Es tan fácil como ver la pruebas”, dijo y apuntó contra quienes la protegen: “Lamento que tengan como referente a una señora que nos robó a todos. Puede que haya gente a la que no le guste lo que dictaminó la Justicia, pero debemos acatarlo. Es parte del juego republicano”.

Como reflexión final, Pérez planteó: “Todo esto parece sacado de una novela narco. Es algo tan delirante. Hay una sola cosa que me explica este nivel de desparpajo con la corrupción, de no esconder nada, de dejar todos los dedos pegados: solamente podes hacer eso si te sentís impune. Si sentís que no te va a pasar nada. Solamente alguien que cree que es intocable puede hacer eso como lo hizo esta gente”.