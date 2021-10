“Debaten porque están desesperados”: el duro comentario de Jony Viale sobre Tolosa Paz

Jonatan Viale comenzó su programa en LN+ hablando del debate televisivo de cara a las elecciones de noviembre. En sus dichos, recordó la negativa de figuras como Cristina y Néstor Kirchner, Martín Insaurralde o Aníbal Fernández a debatir con sus opositores y reflexionó: “Victoria Tolosa Paz sí quiso debatir con Diego Santilli porque perdieron y están desesperados”.

Sus palabras fueron el puntapié inicial para analizar la situación de la provincia de Buenos Aires, los gobiernos justicialistas que la gobernaron durante más de 30 años y los índices de pobreza, desocupación, carencia de agua potable, gas y cloacas del conurbano.

“Si Tolosa Paz se autoconvenció de que este desastre estructural es culpa de cuatro años de Vidal no está apta para ser diputada nacional”, sentenció el periodista. “Son décadas de caudillos manejando las cajas más pesadas que te puedas imaginar. Intendentes que manejan el juego clandestino, La Salada, las zonas liberadas, la prostitución y la policía”, amplió.

“La gente se cansó de vivir mal. La sociedad quiere que no te afanen, que no te maten, iluminación, asfalto, cloacas, no esperar el colectivo 45 minutos, no preocuparse por el piquete y ganar plata. No quiere planes, regalos o bicicletas, quiere trabajar”, arremetió Viale. Tras repasar algunos hechos de inseguridad en varios distritos bonaerenses, enfrentó a los televidentes: “¿Te animás a vivir una semana en José C. Paz profundo con Mario Ishii y sus ambulancias narco?”.

A partir de ahí, leyó los números de inseguridad en la provincia. “Un delito cada tres minutos, 328.782 hechos delictivos en lo que va del año”. “¿Hace cuánto tiempo que los políticos se echan la culpa entre sí? El presidente dice que la culpa es del gobernador; el gobernador dice que es del intendente; el intendente dice que es del gobernador. Así estamos hace décadas, se pelean entre ellos pero la gente vive cada vez peor”, continuó.

Promediando el cierre de la exposición, volvió a hacer énfasis en el resultado electoral de las recientes PASO y el descontento de la gente para con el kirchnerismo. “Eso es lo que está cambiando en la provincia de Buenos Aires. Siete de cada diez bonaerenses le acaban de decir ‘basta’ a un modelo feudal, caudillista, medieval y rancio. Han destruido la provincia más grande y más importante de la Argentina. Eso, en algún momento de la historia se paga. Me parece que llegó el momento”, finalizó.