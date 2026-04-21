Pilar Sordo: “Cómo te hablás determina tu amor propio y tu visión del mundo”

La especialista Pilar Sordo en una entrevista con José del Rio para LA NACION, expuso los resultados de sus investigaciones sobre el comportamiento humano y la comunicación actual, abordó la relación entre el lenguaje personal y la percepción de la realidad cotidiana en el marco de su trayectoria por el continente.

La investigadora sostiene que la comunicación con uno mismo constituye el pilar fundamental del bienestar psicológico. Tras ocho años de estudios, la experta concluyó que la forma en que cada individuo se refiere a su propia persona moldea tanto su autoestima como su interacción con el entorno.

Pilar Sordo en Conversaciones con José del Rio

“Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres, porque esta es una investigación que lleva 8 años, que todavía no termina, y que yo intenté preguntarme: ¿de qué dependía nuestra salud mental?

“Llego a que la unidad más básica de salud mental es el diálogo interno”, afirmó la psicóloga. Según su perspectiva, si una persona se percibe como alguien confiable o noble, tendrá mayor facilidad para encontrar esas mismas cualidades en el resto de los individuos: “Cómo te hablás define tu amor propio y tu visión del mundo”, sentenció.

“Creo que el diálogo interno, mi autopercepción, tiende a definir, de acuerdo a lo que el estudio ha ido mostrando, tiende a definir mi visión del mundo y de cómo yo me voy a relacionar con él y desde ahí cómo voy a vivir mis procesos de duelo, cómo voy a definir mi propósito de vida, cómo voy a expresar lo que me pasa en relación a ese mismo motor”, sumó.

Pilar Sordo remarcó la importancia de hablarse bien a uno mismo

Asimismo, la especialista citó al psiquiatra español José Luis Marín: “Nos enfermamos por falta de vocabulario" y advirtió que el uso de recursos digitales como el emoji reemplaza la riqueza del lenguaje y disminuye la paciencia necesaria para escuchar al prójimo.

“Estamos hablando menos. Estamos usando menos vocabulario al hablar”, explicó la autora. Este fenómeno dificulta la creación de conversaciones reales donde ambos participantes se sientan atendidos. Para la escritora, un intercambio genuino requiere la disposición a transformarse con lo que el otro dice. Sin ese desafío, la interacción se vuelve un monólogo intermitente.

El rol de la docilidad frente al dolor en el crecimiento personal

Según Sordo, el proceso de maduración implica aceptar situaciones incómodas. En este marco, la psicóloga distingue entre el dolor inevitable y el sufrimiento opcional. La resistencia ante las dificultades prolonga el malestar y deja secuelas emocionales, es por ello que la socilidad permite atravesar las crisis con mayor rapidez y obtener un aprendizaje real de la experiencia vivida.

“Es necesario ser dócil frente al dolor. Mientras más rebelde seas frente al dolor, más se queda contigo, más te jode, más persiste”, detalló la investigadora y cuestionó la cultura de la felicidad obligatoria que impera en la actualidad, ya que considera que la sociedad actúa como experta en fuga, al escapar de todo aquello que invita a ser una mejor persona a través del roce y el cambio de fase.