“No se hacen cargo de nada”: el duro comentario Jonatan Viale sobre el kirchnerismo

En medio de su columna de opinión en +Realidad, Jonatan Viale reflexionó sobre el atajo que buscó el oficialismo para culpar a los medios de comunicación sobre el fracaso en las últimas elecciones PASO. El periodista comparó las frases de Cristina Kirchner con las de Máximo Kirchner y Santiago Cafiero sobre “los culpables” de los últimos resultados en las urnas y de la forma en que “están buscando tapar la actualidad con los últimos escándalos mediáticos y la causa de Mauricio Macri”. Según apuntó, “nunca se hacen cargo de nada”.

“Para Cristina la gente está nerviosa, triste, amargada, irritada e histérica. ¿Quién es el culpable de que los argentinos estén así? Según el gobierno, ellos perdieron la elección porque la gente está histérica por culpa del periodismo”, aseveró en la pantalla de LN+ y recordó la frase del diputado nacional Máximo Kirchner, la cual fue muy similar a la que hizo el Canciller: “Hay que dejar de lado este tiempo donde fuimos rehenes de las pantallas”.

“La inseguridad: la culpa la tiene la maldita Justicia que libera chorros. La inflación: la culpa la tienen los malditos supermercados que se quieren llenar de plata. Falta de vacunas: la culpa la tiene el maldito laboratorio Pfizer que se quería quedar con los glaciares. La corrupción: la culpa la tiene el maldito [Mauricio] Macri y el maldito partido judicial; porque ellos no tuvieron nada que ver. La derrota electoral: la culpa la tiene el maldito periodismo. ellos no tienen nada que ver”, puntualizó y explicó que este proceso se llama “negación”.

El conductor especificó que el problema para el Gobierno no es la inflación, sino que “aparezca en las pantallas”, que para la vicepresidenta eso pone “histérica” a la sociedad. Por otro lado, aseveró que hay ciertos temas que están vedados para hablarse en la televisión y que son “tapados” con otros relacionados con la farándula nacional, como la novela de Mauro Icardi y Wanda Nara, el de los recitales de L-Gante y las causas del expresidente.

“No se habla de inflación, pobreza, narcotráfico, corrupción, de los mapuches violentos, inseguridad, del Covid-19, de las piedras”, enumeró el conductor y deslizó que hay un interés por “sacar estos temitas” de los medios. Además, de que existe cierto interés desde el Gobierno por “bajar de Google” las declaraciones que hizo Facundo Jones Huala sobre la oposición, porque “Facundo es un amigo” cercano al oficialismo y dentro de ese espacio se lo considera “un buen pibe”.

“La solución para que la gente no se dé cuenta es no contar los muertos. No permitir las piedras. Arrancar las fotos de los muertos. Lo importante es que la gente no se dé cuenta que estamos desesperados”, sintetizó el periodista.