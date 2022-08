Débora Plager analizó por qué hoy sería posible el indulto presidencial a Cristina Kirchner: “El relato está perfectamente hilvanado”

Después de que Cristina Kirchner realizara una defensa pública para ampliar su alegato en el marco del juicio que se le sigue como presunta jefa de una asociación ilícita en la llamada “causa Vialidad”, donde se investiga la corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, afirmó que, en el caso de que la expresidenta fuera condenada, el indulto presidencial es “el único recurso que queda” .

Las declaraciones de Zaffaroni fueron analizadas este miércoles por los periodistas de LN+ Luis Novaresio, Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager. En este contexto, Plager señaló que un indulto a Cristina Kirchner ya estaría “perfectamente hilvanado” en el seno del gobierno del presidente Alberto Fernández.

“Independientemente del lavado y de las maniobras más burdas de la corrupción kirchnerista, vayamos a lo más simple que en cualquier país del mundo es el ABC: un contratista de obra pública como Lázaro Báez no puede ser socio del presidente que te da la obra pública, ni copropietario de hoteles, no puede ser prestamista, eso es obvio, y esto Cristina Kirchner lo sabía”, consideró Plager durante el pase entre el noticiero 8.30 AM con Buen día Nación, el programa que conduce Novaresio por la pantalla de LN+.

“Ayer Cristina volvió a usar una estrategia muy interesante que es la compensación penal: ‘Somos todos chorros’. Si tomás la hora y 33 minutos de su declaración, cuando alude a las pruebas de los fiscales, todo el resto es decir que la Argentina es corrupta, que se afana en la obra pública, y que son especialmente los otros los que afanan, por eso ‘me vienen a buscar a mí y por eso me siento boluda’”, analizó Novaresio.

Después de la exposición de la expresidenta, fue Eugenio Zaffaroni quien aseguró que si Cristina Kirchner es condenada “el único recurso es el indulto presidencial”. El exjuez de la Corte Suprema dijo que “es conveniente que lo vayamos pensando” y sostuvo que el pedido de condena contra la vicepresidenta está relacionado a un intento del “círculo rojo” de que no pueda postularse en 2023.

“El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial. Es conveniente que lo vayamos pensando como último recurso para que la democracia preservada pueda intentar la restauración de la República”, señaló el exjuez en la radio AM 750.

“La República se desbarata y, aunque no lo perciban todos, no es la vicepresidenta, ni Milagro Sala. Somos 45 millones de habitantes que estamos en libertad condicional”, finalizó Zaffaroni.

“Lo están apretando al Presidente para que firme el indulto”, afirmó Marina Calabró. “Cerca de Alberto Fernández dicen que no descartan nada”, confirmó Majul. “El relato está muy bien hilvanado”, analizó Plager y finalizó: “Cuando hablábamos de esto, decían que Cristina Kirchner no iba a querer un indulto porque ella quiere que la exculpen, pero ahora está todo perfectamente hilvanado porque, si ‘hay proscripción’, ‘si atentan contra la democracia’ y ‘los líderes populares’, entonces el indulto ahora sí porque es para ‘salvar los valores republicanos’”.