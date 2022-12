Débora Plager reveló su cábala para ver a la selección argentina y mandó al frente a Luis Majul: “Lo pone nervioso”

escuchar

Este martes desde las 16 hs las selecciones de Argentina y Croacia disputarán la semifinal por un pasaje hacia la final del Mundial de Qatar 2022. El partido se desarrollará en el Estadio Lusail y podrá verse en vivo por DeporTV, TyC Sports, DSports y la TV pública.

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos ocurrió durante la segunda fecha del grupo D de la Copa del Mundo de Rusia 2018: Croacia, que vistió su casaca alternativa negra, se quedó con los tres puntos luego de una goleada por 3 a 0.

En este sentido, los periodistas de LN+ revelaron las diferentes cábalas que suelen respetar para ver los partidos de la selección en Qatar con la finalidad de que a la escuadra conducida por Lionel Scaloni le vaya bien, y lo hicieron durante el pase del noticiero 8.30 AM que conducen Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio.

Débora Plager reveló su cábala y mandó al frente a Luis Majul con algo que lo incomoda

“Lo que hay que hacer es cruzar los dedos”, arrancó diciendo Majul. “Hay que usar todas las cábalas: mañana vengo con la camiseta sin lavar, mi camiseta no se lava hasta la final”, dijo por su parte Novaresio. “Yo tengo una cábala que a Majul lo pone un poco nervioso: el partido lo miro en la TV Pública, no lo puedo cambiar”, reveló Plager.

“No, miralo donde quieras. Lo que quiera la mayoría está bien si lo estás viendo con gente. Pero prefiero evitarme los guiños populistas. Lo digo para ser elegante también: prefiero evitarme los guiños populistas”, remarcó el conductor de La Cornisa.

“Yo también veo los partidos de la selección por la TV Pública”, destacó Novaresio, y agregó: “Porque me pasa esto, es una cábala. Pero el otro día, cuando terminó el primer tiempo, pusieron un corto en el servicio de noticias que no tenía nada que ver. Cuenten por ejemplo que hay un muerto cada 30 horas en Rosario y el ministro de Justicia no hace nada, cuenten que balearon el Canal 3 de Rosario”, criticó.

Luis Novaresio y su camiseta de la selección Argentina, la cual prometió no lavar "hasta la final" del Mundial de Qatar 2022

En este contexto, Plager propuso que la TV Pública informe sobre las noticias más destacadas de los últimos días, como fue el caso de los cortes de luz: “Y que cuenten también de los cortes de luz que hubo porque mucha gente durante todo el fin de semana de partidos y con temperaturas altísimas, estuvo sin luz y los cortes todavía persisten, sobre todo en la zona sur”.

Siguen llegando argentinos a Qatar para ver la semifinal

La definición con Países Bajos hizo que cientos de argentinos buscaran comprar un vuelo hacia Doha para presenciar el partido en Argentina y Croacia. Según calcularon desde la embajada argentina en Doha, habrá cerca de 30 mil argentinos en Qatar para vivir el encuentro que se disputará este martes 13 de diciembre desde las 16 hs.

A los tres vuelos de Aerolíneas Argentinas que llegan a Qatar desde Buenos Aires, se suman más pasajeros que arriban hasta el aeropuerto de Doha provenientes desde diferentes puntos de Europa o los Estados Unidos.

Un pasaje directo de Ezeiza a Doha por Aerolíneas Argentinas se vende por un valor que parte desde los 750 mil pesos por persona. Por cualquier otra aerolínea, llegar desde la Argentina hacia Qatar ronda el millón de pesos por ticket.

LA NACION