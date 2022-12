La llamativa observación de Luis Novaresio sobre el descargo de Cristina Kirchner tras la condena por la causa Vialidad

escuchar

El descargo de Cristina Fernández de Kirchner luego de escuchar el fallo histórico que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos fue analizado por Luis Novaresio, a quien le llamó la atención un dato obvio: la vicepresidenta nunca dijo que “era inocente”.

Este martes el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública, junto con otros 12 acusados, incluidos exfuncionarios de su gobierno y el empresario Lázaro Báez, presunto beneficiado de la maniobra.

“En Argentina la ley es una anomalía, por eso la condena a Cristina es un hecho histórico: en un país donde todos quieren atropellar al sistema, el sistema dio su veredicto”, dijo Novaresio este miércoles durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

“Además hubo una condena, y no hubo una sola defensa sobre la condena, lo que hubo fue la utilización de la operación de captura ilegal de chats y la mirada política sobre eso”, agregó el periodista quien, cuando le preguntaron si creía que la vicepresidenta no se iba a presentar a elecciones, como manifestó en su descargo, respondió que “el día que cierren las candidaturas voy a creer”.

En este punto, Novaresio destacó un hecho curioso de la histriónica alocución de la vicepresidenta después de la condena, que tiene que ver con la ausencia notoria de una palabra clave. “Cuando vas a un tribunal, durante un juicio oral, cuando habla alguien, puede gritar como Cristina, pero grita que es inocente”, destacó el conductor del ciclo +Entrevistas.

“Nunca la escuché decir ‘soy inocente y no me llevé un peso’. Su grito es político, contra la Justicia y el periodismo, pero no dice frente a cámara ‘no me llevé un peso’”, remarcó Novaresio. “No lo dice nunca”, añadió.

“¿Qué es lo que dice Cristina?: ‘Los amarillos robaron más que yo’. Ella propone la compensación penal; es decir, como ellos robaron más, mi robo es menor”, finalizó.

Aníbal Fernández, tras la condena a Cristina Kirchner: “Estamos todos en libertad condicional”

Las repercusiones por la condena a la vicepresidenta comenzaron a brotar apenas se conoció la sentencia y uno de los primeros funcionarios del gobierno del presidente Alberto Fernández que salieron en su defensa fue el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

El funcionario criticó hoy el fallo de la Justicia por el cual la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada ayer a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por actos de corrupción. “Estamos todos en libertad condicional”, aseguró tras decir que se “retorció el derecho” para “dejarla pegada” a la referente máxima del Frente de Todos.

Fernández dijo que “Cristina es el cuadro político más importante en los últimos 100 años” y que la decisión de la Justicia, en el marco de la causa denominada Vialidad, “no tiene ningún asidero”. Además, indicó: “Eso lo más gravoso porque estamos todos con libertad condicional”.

