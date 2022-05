Tras dar Covid positivo, revelan detalles de la salud de Jorge Lanata: “Está encerrado”

Jorge Lanata continúa transitando un cuadro de Covid-19 luego de que el test que se realizó le diera positivo el jueves pasado. Desde entonces, el periodista permanece aislado en su domicilio y no participa de la conducción de su programa por radio Mitre. Este lunes por la mañana, fue Eduardo Feinmann, que habitualmente realiza el pase de programas con el conductor, el que preguntó cómo sigue su salud a Jesica Bossi, quien quedó al mando del programa Lanata sin filtro hasta que el recién casado sea dado de alta.

“¿Está mejor no?”, quiso saber el conductor de Alguien tiene que decirlo .“Lanata está súper bien”, respondió Bossi y lanzó una revelación: “Se hace un test cada 10 minutos porque quiere volver; está encerrado, pero está perfecto”, agregó. “Yo me hice un test de PCR este viernes, porque me empecé a hacer la cabeza, pero me dio bien”, comentó Feinmann. En septiembre de 2020, el conductor de LN+ sufrió una infección por coronavirus, cuando aún no habían llegado las vacunas, y estuvo muy mal: “Estoy roto, la pasé horrible”, detalló aquella vez.

La abogada y flamante esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, había contraído la infección apenas dos días antes que su marido, luego de la boda que celebraron el pasado sábado 23 de abril en Exaltación de la Cruz. El positivo de Marcovecchio fue confirmado por el mismo Lanata, luego de que su hija mayor Bárbara también diera positivo de coronavirus.

El viernes pasado fue el primer día de ausencia de Lanata y fue la misma Jesica Bossi quien reemplazó al periodista en la conducción de su programa. “No está Lanata, está muy bien, perdió el invicto. Venía como nadie surfeando la ola de Covid. Ahora está en su casa, está bien, tranquilo. Esperemos que el lunes haga su aparición”, dijo aquella vez, pero sus deseos no se cumplieron y este lunes el periodista volvió a ausentarse.

El juicio de Fernando Burlando contra Marcovecchio y Lanata

Un día antes de ausentarse por Covid positivo, Lanata le respondió en duros términos a Fernando Burlando, el exempleador de Marcovecchio. Tras la advertencia del letrado de que los llevaría a los Tribunales por sus recientes declaraciones, el periodista dijo que le “encanta” que le haga juicio porque será “una oportunidad para que se sepa cómo es su conducta y qué cosas hace”.

El desafío al famoso abogado se dio después de que su esposa dijera que Burlando tenía una actitud “cobarde”, tras acusarlo de no pagarle los honorarios por los juicios en los que participaba como letrada de su estudio.

“A mi Burlando me parece que no es un abogado muy presentable. No sé si ustedes irían a un abogado que va al Bailando (por un sueño) o que está haciendo pesas en un lugar, no lo elegiría. Creo que en ese contexto ella (Marcovecchio) lo blanqueaba. Ella se cansó después de un año de laburar gratis y dejó de hacerlo. Este es el resumen, y es todo lo que tenemos para decir al respecto”, finalizó.