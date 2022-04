Milei, un fenómeno que podría dinamitar Juntos

Javier Milei es el hombre del momento. Un fenómeno que podría dinamitar a Juntos, pero también a la coalición oficialista.

Gerardo Morales, el presidente del radicalismo, que esta semana estuvo envuelto en un escándalo, sospechado de haber pactado con Massa la integración del Consejo de la Magistratura, dijo esto: “Milei es un personaje que, cuando sea mas grande, conocerá un barrio pobre, le mirará la cara a algún pobre para comprender por qué hay educación o salud pública”. Y agregó: “Es una persona antidemocrática, lo que quiere eliminar es el Estado, a la educación pública. Que vaya a recorrer y conozca un poquito este chico. Es un pituco que no conoce la realidad del país”.

Pituco o no, lo cierto es que Milei pesca votos en los sectores más vulnerables donde el Gobierno perdió 4 millones de votos desde 2019.

Y por eso es también un problema para el Frente de Todos.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lo expuso así: “Queremos dejar de hablar de Milei”. Pero los intentos de quebrar Juntos no vienen solo desde el propio Milei o el kirchnerismo, sino también desde adentro de la coalición opositora.

Carrió dijo esta semana en LN+: “No sé donde va a estar Macri y Milei es un fracaso de la educación K”. Imposible dejar de hablar de Milei y te voy a contar por qué.

Ayer, en la cumbre de los líderes de Juntos, en lugar de hablar de la estrategia para 2023, incluyeron el nombre Milei en un comunicado oficial. Básicamente acordaron cerrarle la puerta para el 2023. Un acuerdo que duró menos de 24 horas: hoy la propia Bullrich se arrepintió: los halcones del PRO quieren hacer acuerdos con Milei en las provincias.

Imposible dejar de hablar de Milei porque le parte el electorado a la oposición, como lo hacía Massa en 2013. Ese año, Massa, hoy el mejor amigo de Máximo Kirchner, partió el electorado del peronismo.

En una argentina en la que, en los últimos ocho años, 3.600.000 de argentinos cayeron de la clase media a la clase baja, el outsider Milei es una piedra en el zapato para toda la clase política.

El hombre del momento vive solo en su casa de Benavídez con cuatro mastines ingleses del tamaño de un poni. Se trata de animales peligrosos distribuidos en dos ambientes de su casa, con aire acondicionado. Los considera sus “hijitos”, cada noche duerme con alguno de ellos en su cama, que está en el primer piso de su casa del barrio privado.

Es tal el problema que Milei le genera a Juntos que ayer salió Martín Tetaz a desafiarlo para un debate. “Basta de mentiras, Milei no puede hacer nada de lo que dice porque, en el mejor de los casos, solo podría tener 30 diputados”, sostuvo. Traducido: si no pudo Macri, que no tenía mayoría en el Congreso, menos va a poder Milei.

Mientras Milei pone en riesgo a Juntos, el kirchnerismo le sigue tirando dardos a Alberto y, sobre todo, a Guzmán.

Andrés Larroque dijo que “no podemos ser rehenes de alguien que no tiene representatividad”. Para el kirchnerismo duro, “El Cuervo” se convirtió en prócer esta semana.

Mientras tengamos a un Presidente fuera de la realidad, Cristina y sus muchachos tal vez tengan éxito. Por lo pronto Tucumán y Buenos Aires ya están pensando en despegarse del Alberto para el 2023 y hacer elecciones anticipadas.