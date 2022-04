“Un datazo”: María Laura Santillán reveló el porcentaje de aprobación del Gobierno y sorprendió a Novaresio

Los periodistas Maria Laura Santillán y Luis Novaresio tuvieron su habitual charla en el pase de sus programas en LN+ donde analizaron todos los temas que incumben a la política del país. Entre los tópicos, la conductora reveló el porcentaje de aceptación que tiene el Gobierno Nacional comandado por el presidente Alberto Fernández, lo que descolocó por completo a su colega, que admitió que no poder creer lo que estaba escuchando y argumentó su discurso con el problema inflacionario que atraviesa el país.

Al comienzo de su ida y vuelta, Santillán anticipó a Novaresio un dato que consiguió a través del consultor Eduardo Fidanza, fundador de Poliarquía: “Tenía pensado decirlo más tarde, pero no puedo dejar de decírtelo, no está en los planes le aviso a Vanesa, que es nuestra productora; hace un rato Fidanza me dijo que el porcentaje de aprobación del Gobierno es del 40 por ciento, digo esto para que tengamos en cuenta que el humor social que se expresa no tiene que ver con una cantidad de gente que está bastante conforme con esta gestión”.

Novaresio, atónito, por el dato que reveló la conductora de +Noticias, quiso constatar la veracidad de la afirmación, aunque reveló que tiene confianza por el trabajo de Fidanza. “¿40 por ciento?”, se preguntó, a lo que Santillán recogió el guante y le siguió el juego: “¿No te sorprende?”. Novaresio señaló: “Mucho”.

A la hora de calificar este suceso, Santillán manifestó “que es un datazo”, mientras que, en el otro lado de la pantalla compartida, aún no salían de su asombro: “Esto son los sondeos que hace Poliarquía, pero es un dato también para analizar porque estamos siguiendo tan de cerca lo que pasa en el Frente de Todos”.

El rosarino, quien continuó el hilo, cerró con su parecer y dentro de sus argumentos especificó que su falta de creencia se basa en el proceso inflacionario que atraviesa el país bajo la conducción de Alberto Fernández: “Esto suele suceder, con lo que estás mostrando, que en nuestro país, ‘es la economía, estúpido´ se rige por algo elemental: el 60 por ciento del piso de inflación está dado y que de ahí llegues al 40 por ciento de aceptación... me cuesta creerlo”.

En ese sentido, al referirse a cuestiones meramente económicas del país, Novaresio se subió al tópico que enunció Santillán sobre el dólar blue y sus vaivenes constantes en cuanto a la cotización. La conductora abrió el tema refiriéndose que la divisa está “super calentita”, que el viernes cotizó 203 y este lunes terminó en 204. “Hay muchas razones para explicar y seguir su evolución”, manifestó.

Por último, rápido para continuar con la temática, disparó contra el oficialismo: “Estamos en un marco donde la política oficial tiene un discurso que no tiene nada que ver con lo que va sucediendo. La inflación está más cerca del 6 por ciento que del 5 por ciento y la cotización de 204 el dólar blue es el reflejo de esto”.