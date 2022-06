Eduardo Feinmann: “La gente está harta de bancar planes sociales para vagos”

Este viernes, en el pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en LN+, ambos coincidieron que existe un hartazgo de la sociedad en cuanto a la enorme cantidad de piquetes que se ven todas las semanas y del manejo de los planes sociales. “La gente está abriendo los ojos”, dijo Feinmann.

La posición de ambos se dio como repercusión de lo dicho por Cristina Kirchner durante el acto por el Día de la Bandera, en la CTA, donde aseguró que el Estado debe recuperar el monopolio de la ayuda social. “El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas”, subrayó con énfasis en ese acto.

Así, al inicio del intercambio sobre el tema, el conductor de El Noticiero de LN+ citó una encuesta de Synopsis que asegura que “entre el 65 y el 70%” de los argentinos están hartos de “estos gerentes de la pobreza”. “Hartos de bancar planes sociales para vagos”, completó Feinmann y agregó: “A mí me encanta que les pongan la lupa, creo que tendrían que ir en cana estos coimeros delincuentes que están a cargo de la gerencia de las organizaciones sociales”.

Ante eso, Rossi aseveró: “Se está dando en la Argentina esa atmósfera de segunda mitad de la década del 80, cuando a la mentira estatista se le cayó la máscara. El Estado no te cuida, no te alimenta... sino que alberga ñoquis, te agobia, le saca sangre al sector privado. No es cuestión de liberales o de lo que diga Javier Milei, que colaboraron con su discurso, sino que la gente se da cuenta”.

Para respaldar sus dichos, Feinmann le pidió a la producción que pusiera al aire un video en el que un cronista entrevistaba, durante una marcha del Polo Obrero, a tres obreros que arreglaban una vereda y que criticaban la falta de cultura del trabajo. “Eran tres laburantes”, apuntó el conductor y sumó con acidez: “No es que te lo decía Feinmann, o Rossi, o Jony Viale”.

Para finalizar, Rossi se paró en la idea de Cristina Kirchner de que los intendentes se encarguen de la distribución de los planes sociales y advirtió: “Tienen manejo territorial, pero deben ser auditores”.