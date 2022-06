El enojo de Eduardo Feinmann con Mercedes Ninci porque su hijo participa en la toma del Nacional Buenos Aires

Eduardo Feinmann y Mercedes Ninci protagonizaron un tenso cruce en vivo a raíz de la toma del Colegio Nacional Buenos Aires por parte de los estudiantes, quienes reclaman la remoción de un docente y de un empleado condenado por abuso sexual de una menor. Uno de los jóvenes que forma parte de la medida es hijo de la periodista y, al enterarse de esto, el conductor dio su tajante opinión.

El debate entre los periodistas se encendió durante un móvil en vivo de radio Mitre. Allí Ninci le reveló al conductor del programa Alguien tiene que decirlo que su hijo es uno de los protagonistas de la toma del prestigioso colegio de la UBA. “¿En serio? ¿Y vos se lo permitís?”, preguntó el conductor asombrado. “Si yo hacía eso mi papá me sacaba de una patada en el c…”, añadió.

Tenso cruce entre Eduardo Feinmann y Mercedes Ninci por la toma en el Nacional Buenos Aires

Al aire del programa también salió la estudiante Victoria Lascovich, presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires, que dialogó con Feinmann y explicó las razones del reclamo estudiantil, que busca forzar la salida de Roberto Rodríguez, jefe del Departamento de Educación Física, al que acusan violento, y asimismo, pedir el despido o el traslado de José Sebastián Báez, un empleado del Campo de Deportes condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual contra una menor de edad.

La entrevista transcurrió en los mejores términos, aunque con algunos momentos de tensión que a esta altura son un clásico en las conversaciones que realiza el conductor con estudiantes que toman instituciones académicas.

“El reclamo es legítimo pero no es la forma, es un piquete estudiantil, no es la forma”, le dijo Feinmann a la joven, quien fue presentada por Ninci como una de las mejores alumnas de toda la institución. “No es un piquete. La persona tiene una condena de tres años de prisión por abusar de su hijastra. Si desplazan a estas dos personas nefastas se levanta la toma. Es una de las tomas más legítimas de la historia”, argumentó Lascovich.

Cuando terminó la nota, Ninci tomó la palabra y se refirió a los docentes cuestionados: “Yo como madre de dos alumnas que estudiaron en el colegio me parece de terror, es un peligro y para las chicas ni hablar. Y en cuanto al profesor de gimnasia, mis hijas más grandes lo tuvieron y es tremendo, es bravísimo, la hora de gimnasia era como hacer la colimba”.

Los estudiantes decidieron en una asamblea la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires

Y, en este punto, le hizo la revelación a Feinmann: “Te digo una cosa, aunque te caiga mal, entre los que están tomando el colegio está mi hijo”. Después de un breve silencio, el conductor preguntó, indignado: “¿En serio? ¿Y vos le permitís tomar el colegio?”.

“Bueno, me parece que si quiere tomar el colegio, que tome el colegio, ¿qué querés que te diga? Ya está por cumplir la mayoría de edad. Está en quinto año”, respondió ella. “No, bueno, pero para eso están los padres. Esto se hace o no se hace”, le retrucó su colega.

“No estoy de acuerdo con las tomas, nunca lo estuve, mis hijas más grandes también participaron de las tomas. Es el folclore del colegio. Esta vuelta no se lo impedí, si es una noche ya está. El pedido es importante. Otras tomas fueron más largas”, explicó la movilera. “Sí, me acuerdo cuando un alumno abusó de una compañera, mearon en la Iglesia e hicieron caca. Hace varios años”, devolvió Feinmann.

En ese momento, Ninci le preguntó: “¿No te gusta nada el Nacional Buenos Aires?”. Ante esto, él le aclaró: “Me encanta, es un colegio de élite que es gratis para quienes van a estudiar, pero lo pagamos todos con nuestros impuestos y yo quiero que con mis impuestos que vayan a estudiar, no tienen otra cosa que hacer en la vida. Mi papá, si yo llegaba a tomar el colegio, me pegaba una patada en el cul... y me llevaba a mi casa”.

El debate con Feinmann comenzó cuando Ninci le dijo que su hijo es uno de los protagonistas de la toma del prestigioso colegio de la UBA Archivo

Sin lograr ponerse de acuerdo, la periodista expresó: “Mi hijo me dice que va a tomar el colegio, ¿qué le voy a decir? ¿no vayas? Si no rompe nada”. A esto, el conductor remarcó: “No importa si rompe o no rompe, ya está haciendo mal porque no deja estudiar a los demás”.

“No estoy justificando la toma, pero si mi hijo quiere venir a la toma no me molesta”, insistió Ninci. “Está bien, es tu hijo y sos la mamá. Está bien”, aceptó Feinmann. Para cerrar, la periodista dijo con humor: “Mis hijos me salieron mas rebeldes que yo”.