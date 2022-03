Eduardo Feinmann, muy duro con Santiago Cafiero tras el insulto a Lanata: “Se hizo el macho del inglés”

Luego de que las redes se empaparan de comentarios por el discurso en inglés de Santiago Cafiero en Expo Dubái, el funcionario recibió varias críticas de periodistas; entre ellos, Jorge Lanata. Luego de haber escuchado los dichos del periodista en Radio Mitre, el canciller apareció en el aire de Urbana Play para dar su descargo en el programa de María O’Donnell. Allí, insultó -también en inglés- al ex conductor de Periodismo Para Todos y lo calificó de “dickhead”. En ese sentido, y al aire de LN+, Eduardo Feinmann le dedicó unas duras palabras al canciller.

“Obviamente el canciller tuvo todos los memes del mundo, todas las gastadas del mundo y se la agarró con Lanata. Ayer en el pase criticamos esta presentación de Cafiero pero hoy, en una nota con O’Donnell, llegó a esta instancia de insulto contra un periodista como Jorge Lanata pasando por encima de la libertad de prensa, de la libertad de expresión en una actitud totalmente antidemocrática, insultándolo en inglés, haciéndose el macho del inglés”, comenzó Eduardo. “Si hubiera el canciller pedido disculpas, si hubiera levantado el teléfono... todavía está a tiempo”, continuó. Luego, con la mirada puesta en la cámara, le habló directamente al exjefe de Gabinete.

“Canciller, le doy un consejo. Haga como el presidente (Joe) Biden que tuvo también un exabrupto para con un periodista. Se dio cuenta de la barbaridad de lo que hizo y a la tarde lo llamó personalmente al periodista a quien insultó de arriba a abajo y le pidió disculpas. Quizás, a usted le tengo cero afecto, pero le regalo una idea que quizás lo beneficie: mi papá me enseñó que el que se equivoca y no pide disculpas, se equivoca dos veces. Se equivocó, hasta ahora, una; así que si no pide disculpas se va a equivocar dos veces”, señaló el conductor de LN+.

Santiago Cafiero participó de Expo Dubái y su pronunciación en inglés fue foco de las críticas Prensa Cancillería

“Este señor, el canciller Cafiero, creo que no se da cuenta. Por ahí todavía sigue creyendo que está en una librería de San Isidro que fundió. Fue jefe de Gabinete, muy mal jefe de Gabinete, horrible jefe de Gabinete y logró un conchabo en la Cancillería de carambola para ser el representante de nuestro país en el mundo. De carambola, solamente para permitir que Wado de Pedro siga estando como ministro del Interior. Si no, usted hubiera volado por los aires del Gabinete”, arremetió. “Atentando contra la libertad de prensa y de expresión porque Lanata, yo, Majul, Baby Etchecopar, Rossi, Leuco... lo han criticado y ¿cuál es el problema? Bánquesela como un señorito”, cerró.

Para concluir, se dirigió a la periodista María O’Donnell: “Ahora, le dice a la portavoz: ‘Llamá a tu amiga O’Donnell que lo voy a insultar a Lanata’. Cualquier otro ministro que a usted la insulte por una opinión suya, ni del Gobierno al que usted avala ni de otro Gobierno, yo daría mi vida por defender su libertad de prensa y su libertad de expresión aunque estoy en las antípodas de usted, señora O’Donnell. Pero la verdad, son una vergüenza”.

La respuesta de O’Donnell

Ante las críticas que recibió en las redes sociales por su reacción ante el insulto del Canciller, María O’Donnell se defendió. “Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados”, escribió O’Donnell en Twitter.